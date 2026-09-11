Грозно! Куп боклуци пред магазина на ЦСКА

Официалният клубен магазин на ЦСКА в центъра на София е станал обект на вандализъм на 9 септември. Пред входа на обекта - на улица "Солунска", са били изсипани огромно количество отпадъци.

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Все още няма яснота кой е извършител на вандалския акт и каква е била причината за него, но това изсипване на множество торби със смет пред магазина на "червените" е станало в деня на финала за Суперкупа на България, в който отборът от Борисовата градина победи Левски с 4:2.

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