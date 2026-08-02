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Румен Трифонов: Знам, че ще е необходимо време

  • 2 авг 2026 | 02:04
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Румен Трифонов: Знам, че ще е необходимо време

Старши треньорът на Миньор (Перник) Румен Трифонов говори след първия мач на “чуковете” от Югозападната Трета лига. Перничани спечелига с минималното 1:0 срещу отбора на Национал (София) и въпреки успеха Трифонов не спести критиките си.

„Не съм доволен от резултата, но съм доволен, че показаха това, което имахме като идея във фаза атака, но не чак толкова това, което бяхме планирали във фаза защита. Затова съм раздвоен в оценката си. От резултата не съм доволен, защото той трябваше да бъде много по-изразителен. Създадохме достатъчно положения. Ако не се лъжа, ударихме три греди и имахме още два-три случая, в които останахме сами срещу вратаря. Това са ситуации, които трябва да реализираме“, каза Трифонов, цитиран от БТА.

Той подчерта, че Миньор е новоизграден състав и е необходимо време футболистите да изградят нужните взаимодействия.

„Ние сме нов отбор с нови играчи. Партньорството между футболистите все още не е на нивото, на което трябва да бъде. Знам, че ще е необходимо време. Колкото и да го имаме, толкова и да го нямаме, вярвам, че с всеки изминал мач отборът ще изглежда все по-добре“, добави наставникът.

Старши треньорът коментира и привличането на младия вратар Мартин Емилов непосредствено преди първия мач на отбора.

„В последната контрола Иван Топалов ни съобщи, че желае да напусне. Уважавам всяко решение, но трябваше да реагираме много бързо. Затова веднага се опитахме да привлечем млад вратар“, каза той.

Наставникът обясни, че познава качествата на новото попълнение.

„Обичам да работя с млади футболисти и ги познавам добре. Знам, че Мартин Емилов е много талантлив млад вратар, който вече две години е във втория отбор на Левски. Не ме притеснява, че го привлякохме в последния момент. Сигурен съм, че и двамата ни вратари имат огромен потенциал. От тях зависи да се доказват и да се развиват“, заяви Румен Трифонов.

Той коментира и програмата на отбора, която предвижда повече домакински срещи в началото на сезона.

„Честно казано, не гледам толкова програмата. В крайна сметка всички ще изиграем еднакъв брой домакинства и гостувания срещу всеки съперник. Така се е получило, че в началото имаме повече домакински мачове и трябва да се възползваме от това“, каза специалистът.

Според него подкрепата на привържениците може да се окаже ключов фактор за успешния старт на сезона.

„Домакинският фактор е важен, особено когато феновете са зад гърба на отбора, както бяха днес. Мисля, че могат и още повече. Те многократно са доказвали през годините, че са голям помощник на Миньор. Трябва да се възползваме от това“, допълни старши треньорът.

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