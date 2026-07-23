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Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

  • 23 юли 2026 | 09:14
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Миньор (Пк) и Оборище с голово реми

Миньор (Перник) завърши 1:1 с Оборище (Панагюрище) в третата си контрола от предсезонната подготовка.

Срещата се изигра на стадиона в Требич при не особено добро състояние на терена.„Чуковете“ владееха повече топката и създадоха по-чистите голови положения през целия двубой, но въпреки това именно тимът от Панагюрище откри резултата.

В 33-ата минута, след едва втория си точен удар в мача, Оборище поведе чрез Мартин Вълчинов.След почивката Миньор повиши още повече темпото и закономерно стигна до изравнително попадение.

В 52-ата минута Антонио Валериев се разписа за 1:1.В заключителните 25 минути в игра се появи Светослав Диков, който се превърна в най-опасния футболист пред вратата на съперника.

Нападателят пропусна две отлични възможности, а в 89-ата минута изпрати топката в мрежата на Оборище. Попадението обаче не бе зачетено заради отсъдена засада, въпреки че първоначално главният съдия посочи центъра.

Следващата и последна контрола на Миньор преди старта на новия сезон в Югозападната Трета лига е в събота, 25 юли. „Чуковете“ приемат ФК Кюстендил на стадион „Миньор“ в Перник, като началният час на срещата е 10:30.

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