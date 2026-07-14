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  3. Миньор (Перник) с трансферен удар! "Чуковете" привлякоха бивш национал

Миньор (Перник) с трансферен удар! "Чуковете" привлякоха бивш национал

  • 14 юли 2026 | 13:34
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Миньор (Перник) с трансферен удар! "Чуковете" привлякоха бивш национал

Миньор (Перник) привлече още едно голямо име в редиците си. "Чуковете" се подсилиха с бившия национал Симеон Славчев. Полузащитникът, който е на 32 години, разтрогна своя договор с Локомотив (София) и се присъединява към перничани като свободен агент. Вчера той проведе и първо занимание с отбора.

Локо (Сф) се раздели със Симеон Славчев
Локо (Сф) се раздели със Симеон Славчев

Славчев има 25 двубоя за представителния отбор на България, над 100 в родния елит и солиден опит в чужбина с екипите на Спортинг (Лисабон), Лехия (Гданск), Аполон (Лимасол) и Карабах, включващ 19 срещи в европейските клубни турнири. Опорният халф е шампион на България с Литекс през сезон 2010/11, шампион на Азербайджан с Карабах през кампания 2018/19 и носител на купата на Кипър с Аполон (Лимасол) през 2016 година.

"Приветстваме Симеон Славчев с добре дошъл в семейството на Миньор и му пожелаваме много успехи и блестящи мачове с жълто-черната фланелка!", написаха от клуба.

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