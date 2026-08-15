Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

Миньор (Перник) е домакин на Беласица (Петрич) в най-очакваната среща от третия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е днес, 15-ти август, от 18:00 часа на стадион “Миньор”. “Чуковете” преследват трета поредна победа и то срещу пряк конкурент за първото място в шампионата.

Миньор привлече нов вратар

До този момент “жълто-черните” се наложиха над новака Национал (София) у дома и над Пирин (Разлог) като гости.

Единственият проблем пред старши треньора Румен Трифонов е свързан с Томас Добрев, който все още е контузен, но се възстановява и се очаква да започне тренировки следващата седмица. Всички останали са здрави и тренират с настроение.

Очаква се засилен интерес от страна на феновете, които получиха специални видео послания от част от футболистите на тима с призив да посетят срещата и да подкрепят любимия отбор.

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