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  3. Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

Миньор се готви с настроение за дербито с Беласица

  • 15 авг 2026 | 09:44
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Миньор (Перник) е домакин на Беласица (Петрич) в най-очакваната среща от третия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е днес, 15-ти август, от 18:00 часа на стадион “Миньор”. “Чуковете” преследват трета поредна победа и то срещу пряк конкурент за първото място в шампионата.

Миньор привлече нов вратар
Миньор привлече нов вратар

До този момент “жълто-черните” се наложиха над новака Национал (София) у дома и над Пирин (Разлог) като гости.

Единственият проблем пред старши треньора Румен Трифонов е свързан с Томас Добрев, който все още е контузен, но се възстановява и се очаква да започне тренировки следващата седмица. Всички останали са здрави и тренират с настроение.

Очаква се засилен интерес от страна на феновете, които получиха специални видео послания от част от футболистите на тима с призив да посетят срещата и да подкрепят любимия отбор.

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