Крушарски: С Косич сме в граждански брак и няма да ходи в ЦСКА, успехът срещу Ботев е гарантиран

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски говори пред Sportal.bg по важни въпроси, касаещи “смърфовете”. Той първоначално заяви, че не иска да дава интервюта в момента, но след припомнено старо обещание да го стори, се съгласи.

Ето какво каза бизнесменът:

За Душан Косич

“Не знам защо четете и ме питате несериозни въпроси. С Косич сме в граждански брак. Докато съм тук и той ще е тук. Това значи, че няма да ходи в ЦСКА. Знаете мнението ми за него и какво съм казал. Той не е Бруно Акрапович. Бруно още съжалява, че не остана в Локомотив. Ако не вярвате, го попитайте.”

За транспаранта “Крушарски вън!”

“От 1990 година е демокрация и всеки може да скандира каквото си иска. Нека ме плюят мен, но да помагат на момчетата и отбора. Питам ви - ако аз си тръгна, кой ще дава пари? Посочете ми един човек. Нека вкарат в касата на клуба 3 млн. евро и да управляват. Аз ще се оттегля. Ако ме потърсят и имам някой лев, ще дам. Ако не ме потърсят, ще си управляват те, но условието ми е да вкарат 3 млн. евро в касата на клуба. Ще ви кажа една новина. Помните какво беше настроението в началото при назначението на Акрапович. Мисля, че записахме 7 загуби. След това една камара ми се извиниха за Бруно.”

За неубедителното представяне на Локомотив от началото на годината и кой какви акции държи в клуба

“Спадът е временен. Последния мач го спечелихме. Във всяко предприятие има възходи и по-тежки моменти. Скоро тръгваме нагоре. Както казва и треньорът - първенството започва след затваряне на трансферния прозорец. Някои наши футболисти искат да получават много пари без да работят. Когато затвори трансферният прозорец и видят, че не ги искат, нещата се променят. Лами чакаше трансфер, но видя, че нещата не са такива, каквито мениджърите му ги представят.

За голямо съжалене на някои хора управлявам аз. Пускат се глупости, че акциите не били мои. Дайте сега да отворим търговския регистър и да видим. Там пише “Христо Крушарски”. Това, че част от тях са записани на моя фирма е без значение. Аз съм собственикът.”

За предстоящото дерби на Пловдив

“Не играя комар, но мога да се хвана на бас, че ще победим. Успехът срещу Ботев е гарантиран. Той е за нас. Така съм твърдял и срещу ЦСКА за купата ли? Броиш ли си финала за спечелен? Боже мой! Може да си забравил, но аз помня какви ги свърши Мариян Гребенчарски.”

От колко пари се нуждае Локомотив, за да е основен фактор в първенството?

“От още по 100 000 евро на месец и всеки ще се съобразява с нас. Търся хора, моля се, но никой не помага. С 1/3 от парите на Левски, ЦСКА и Лудогорец ще сме техни конкуренти. Имам много приятели, търся хора, които да помогнат, но не идват. Отново казвам: вкара ли някой 3 млн. евро в касата на клуба, се оттеглям и му давам да управлява. Пари за мен си имам, не Локомотив ми е разход. Рилски спортист не ме натоварва. Там има хора, които ми помагат, а и имам сантимент към този район.”

За японските инвеститори

“Нищо не е пропаднало. Преговаряме. Японците са сериозни хора и проучват, гледат, искат да опознаят човека срещу тях. Проучват още три клуба. Ще си направят добре дали сметката им излиза и тогава ще кажат дали влизат в Локомотив.”

Кога Локомотив ще има готов нов стадион и защо теренът е толкова лош?



"За стадиона птайте общината. Не знам кога ще е готов. Теренът няма да е добър, докато се извършват строителни работи. Прахът съсипва тревното покритие. По време на паузата в първенството ще дам 10 000 евро, за да го закърпим, но това е временно решение."

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