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  3. Кайсар прати самолетен билет на Стамен Белчев, но сделката пропадна

Кайсар прати самолетен билет на Стамен Белчев, но сделката пропадна

  • 11 сеп 2026 | 12:46
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В последния възможен момент пропадна възможността Стамен Белчев да поеме един от традиционните казахстански клубове - Кайсар. Допреди часове се смяташе за сигурно, че именно бившият треньор на ЦСКА и Септември ще застане начело на закъсалия тим, който преди години беше воден успешно от Стойчо Младенов.

В момента Кайсар заема последното 16-о място във временното класиране и води тежка битка за оцеляване. До края на шампионата програмата предвижда едва две домакинства и цели четири гостувания, както и финал за Купата срещу Ордабаси. За временен наставник след уволнението на Андрей Ферапонтов бе назначен Дмитрий Карпов, но впоследствие ръководството се насочи към Белчев и преговорите навлязоха в решителна фаза.

След предварителна договорка от клуба дори изпратиха самолетните билети на българския специалист. В последния възможен момент обаче е настъпила промяна в условията, поради което вариантът "Белчев" окончателно отпадна.

Пред Sportal.bg Стамен Белчев съобщи, че е имал още едно предложение, което към момента е отхвърлил. За последно 57-годишният специалист води столичния Септември в efbet Лига, но напусна през октомври 2025 г. след едва 13 мача начело и оттогава е без отбор. Желанието му е да продължи своята кариера в клуб със сериозни амбиции и възможности.

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