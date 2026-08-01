Миньор (Перник) представи нов вратар

Миньор (Перник) привлече вратаря Мартин Емилов малко преди първия си официален двубой за сезон 2026/27, информираха от клуба. „Чуковете“ се подсилиха на тази позиция с 20-годишния играч, който ще замени напусналия в края на миналата седмица Иван Топалов.

Миньор (Перник) се подсили с опитен нападател

“Приветстваме Мартин Емилов с добре дошъл в семейството на Миньор и му пожелаваме много успехи!”, написаха от клуба.

Днес „жълто-черните“ започват своята кампания в Югозападната Трета лига с домакинство срещу Национал (София). Срещата е от 18 часа на стадион „Миньор“ в Перник.

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