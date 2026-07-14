Миньор с трети трансфер за деня

Миньор (Перник) осъществи трети трансфер за деня, след като представи 19-годишното крило Мишел Тонсалес. Фланговият футболист пристига при „чуковете“ от втория отбор на Славия и ще подсили състава за новия сезон в Югозападната Трета лига.

Миньор (Перник) с трансферен удар! "Чуковете" привлякоха бивш национал

По-рано днес перничани обявиха привличането на бившия национал Симеон Славчев, както и на Филип Ангелов. Така Мишел Тонсалес се превърна в третото ново попълнение, представено от клуба в рамките на деня.

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