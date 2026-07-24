Миньор (Перник) представи новите си екипи със специално видео

Миньор (Перник) представя новите си екипи за сезон 2026/2027 чрез специален видеоклип, изработен изцяло от привърженици на клуба. Това каза председателят на Управителния съвет на клуба Валентин Николов.

Той отбеляза, че новият сезон започва с ново ръководство, почти изцяло обновен състав и треньорски щаб. По думите му отборът е практически готов за старта на първенството, а селекцията е завършена на около 95 процента.

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"Представяме екипите чрез видеоклип, който е създаден с много любов и отдаденост от нашите фенове. Инвестицията в него е голяма, но не във финансовото ѝ изражение, а заради времето, труда и желанието, вложени в него. В основата на проекта са председателят на фенклуба Ангел Вангелов и човекът, заснел и монтирал видеото – Кристиян Христов – Бо Ре", каза Николов пред БТА.

Той допълни, че в дизайна на екипите е заложена връзката с историята и идентичността на Перник. Един от акцентите е символът на конника Кракра Пернишки, както и силата на миньорите - хората, изградили славата и силния дух на града, които присъстват в концепцията и подчертават връзката между клуба и Перник.

По думите на председателя на УС новите екипи вече са налични в официалния магазин на клуба, който се намира на стадион "Миньор", а официалната им фотосесия ще бъде направена през следващата седмица, преди първия шампионатен мач.

"Отборът е готов за старта на новия сезон. Всички са мотивирани и очакват с нетърпение първия мач. Продължаваме да работим по предварително начертания план. Предстои още много работа, но всичко, което правим, е с любов и с участието на всички хора, които милеят за Миньор (Перник)", заяви още Валентин Николов.

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Той отправи призив към привържениците да подкрепят отбора още в първия домакински мач.

"Вярваме, че само заедно можем да върнем Миньор там, където му е мястото. Любовта към клуба и вярата в общата кауза са в основата на всичко, което правим. Съгласен съм с мотива от видеото, че Миньор тече във вените", каза председателят на УС.

Той добави, че е впечатлен от единството, което среща в Перник, не само сред феновете, но и сред обикновените хора.

"Дълбоко ме беляза, когато ми разказаха, че някога, когато в подземията тук са работили миньори, тяхната продуктивност също е била свързана с успехите на отбора. Когато Миньор е побеждавал, се е повишавала производителността. За първи път научавам, че Перник е обявен за град преди 97 години, но още преди 107 години тук вече е имало футболен отбор и театър", коментира още Валентин Николов.

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