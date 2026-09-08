Холанд за липсата на почивка през лятото и едно от странните си хобита

Голмайсторът на Манчестър Сити - Ерлинг Холанд, се притеснява, че липсата на почивка през лятото може да окаже влияние върху представянето му през настоящия сезон.

26-годишният нападател започна силно кампанията във Висшата лига за "гражданите" с 3 гола в първите си 3 мача. Той обаче пропусна предсезонната подготовка на тима, след като поведе националния отбор на Норвегия до 1/4-финалите на Световното първенство през лятото, а според него това може да окаже влияние в даден момент от сезона.

Мареска обясни защо Холанд няма как да е капитан на Ман Сити

"Новият сезон започна, а аз дори нямах предсезонна подготовка. Обикновено имам, но този път - нищо. Физически ще го усетя в някакъв момент - дори да успееш да остане без контузии, трябва да имаш и силна психика, а това не е лесно. Трябва да изпитваме нужда да се върнем към футбола, но я нямаме, защото няма почти никакво време за почивка заради броя мачове и дължината на сезона", заяви Ерлинг Холанд във видео в канала си в YouTube.

"Не се оплаквам, защото все още е позитивно нещо, че можем да играем футбол през цялата година и да живеем благодарение на него. Понякога обаче също ни е нужна почивка. Така че ще видим, никога не съм бил в такава ситуация преди. Не съм играл на Световно първенство, така че не знам какво е", добави норвежецът.

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“This is where I chop the wood and it gives me peace. We… — Pitch Wire (@wire_pitch) September 7, 2026

Холанд признава също, че намира спокойствие в една колиба и работа с брадва. Както сам отбелязва, това му помага да избистри ума си и да постигне така необходимото психическо спокойствие, преди да стъпи на терена.

"Тук се случва магията. Тук цепя дърва, паля огън и се наслаждавам на тишината. Хората си мислят, че се шегувам, но аз правя това откакто се помня, още от пътуванията ни в планините на Норвегия. Баща ми ме научи, че едно дърво те топли многократно: когато го отсечеш, когато го нацепиш, когато го оставиш да съхне, когато го внесеш в къщата и накрая, когато го запалиш. Гледката на огъня за мен е чист мир", образно обяснява Холанд.

Enzo 💬 (On if Nico O'Reilly and Jérémy Doku will be ready for the weekend) Nico, probably yes. Jérémy, we are not sure. We will have to wait. pic.twitter.com/6dOtyq1F2q — Manchester City (@ManCity) September 7, 2026

Иначе мениджърът Енцо Мареска също призна, че играчите му трябва да получават достатъчно почивка в хода на сезона. Говорейки преди гостуването на Порто в откриването на основната фаза на Шампионската лига, италианецът каза: "Не е лесно за Ерлинг или за повечето играчи да продължат да играят за клуба и националните си отбори. Мисля, че е правилно в някой момент да им бъде дадена почивка. Може да бъде за един мач или за една седмица. Зависи в кой момент от сезона се намираме."

Управляването на минутите на терена на футболистите ще бъде важна част от първия сезон на Мареска начело на Манчестър Сити, след като наставникът пое отбора през лятото. Един от подходите му е да въведе музика в тренировъчните сесии на отбора, за да създаде по-благоприятна обстановка за състава.

Enzo 💬 [FC Porto] are a very, very good team. They have different players, but in terms of team, it’s very clear in the way they play. They are aggressive without the ball and on the ball. They have a clear style... but hopefully tomorrow we can win. — Manchester City (@ManCity) September 7, 2026

"Това е нещо, което правих в Лестър и в Челси, и реших да го въведа и тук. Мисля, че играчите са по-щастливи с музиката и могат да работят по-добре. То просто създава по-добра обстановка за тях", каза италианецът.

Неговият отбор е без полузащитника Нико О'Райли, който има проблеми с гърба, и нападателя Жереми Доку, който страда от травма на прасеца, преди началото на надпреварата. „Порто е много, много добър отбор. Имат ясен игрови план и са агресивни дори без топка. Поздравявам ги, но се надявам утре да спечелим ние“, добави Мареска.

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Снимки: Imago