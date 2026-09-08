Труден тест за Манчестър Сити на "До Драгао"

Шампионската лига се завръща с епичен сблъсък на португалска земя. В първия си мач от същинската фаза на най-престижния европейски клубен турнир Порто посреща Манчестър Сити на своя стадион „Ещадио до Драгао“. Двубоят е от 22:00 часа и обещава много емоции.

Историята на официалните срещи между двата тима е изцяло в полза на "гражданите". До момента Порто и Манчестър Сити са се изправяли един срещу друг четири пъти в европейските турнири, като английският тим има три победи, а един мач е завършил наравно.

За последно двата отбора бяха в една група в Шампионската лига през сезон 2020/21. На 1 декември 2020 г. мачът на „До Драгао“ приключи при нулево равенство, а по-рано през същата есен Сити спечели у дома с 3:1. Първите им дуели са от Лига Европа през февруари 2012 г., когато „гражданите“ надделяха с 2:1 в Португалия и с 4:0 на „Етихад“.

И двата състава влизат в европейската си кампания в перфектна кондиция и с пълен актив от точки в местните първенства. Воденият от Франческо Фариоли тим на Порто стартира устремно в Лига Португал, записвайки пет победи от пет мача. „Драконите“ надделяха над Морейрензе (2:1), Академико Визеу (3:0), Арука (2:0), Рио Аве (2:0) и Алверка (2:0). Освен това, Порто все още няма загуба на свой терен през настоящата календарна година.

Манчестър Сити, под ръководството на Енцо Мареска, също има 100-процентов актив в Премиър лийг. В последния си шампионатен двубой англичаните надделяха с 1:0 срещу Ковънтри благодарение на гол на Ерлинг Холанд, който бе под номер 300 в неговата професионална кариера. Преди това „небесносините“ надвиха Кристъл Палас с 4:1 и Борнемут с 2:1.

Треньорът на домакините Франческо Фариоли разчита на постройка 4-3-3 с висока преса и перфектна организация в защита. Португалците почти сигурно ще започнат в предни позиции с Андре Силва, Вилиам Гомеш и Пепе Акино.

Новото попълнение Енцо Фернандес вече направи своя дебют за Манчестър Сити. Аржентиенцът ще си партнира с Елиът Андерсън в средата на терена, а Холанд се нуждае само от още две попадения, за да изравни историческия клубен рекорд на Серхио Агуеро от 36 попадения за "гражданите" в Шампионската лига.

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