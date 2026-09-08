Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Порто
  3. Труден тест за Манчестър Сити на "До Драгао"

Труден тест за Манчестър Сити на "До Драгао"

  • 8 сеп 2026 | 06:32
  • 505
  • 0
Труден тест за Манчестър Сити на "До Драгао"

Шампионската лига се завръща с епичен сблъсък на португалска земя. В първия си мач от същинската фаза на най-престижния европейски клубен турнир Порто посреща Манчестър Сити на своя стадион „Ещадио до Драгао“. Двубоят е от 22:00 часа и обещава много емоции.

Историята на официалните срещи между двата тима е изцяло в полза на "гражданите". До момента Порто и Манчестър Сити са се изправяли един срещу друг четири пъти в европейските турнири, като английският тим има три победи, а един мач е завършил наравно.

За последно двата отбора бяха в една група в Шампионската лига през сезон 2020/21. На 1 декември 2020 г. мачът на „До Драгао“ приключи при нулево равенство, а по-рано през същата есен Сити спечели у дома с 3:1. Първите им дуели са от Лига Европа през февруари 2012 г., когато „гражданите“ надделяха с 2:1 в Португалия и с 4:0 на „Етихад“.

И двата състава влизат в европейската си кампания в перфектна кондиция и с пълен актив от точки в местните първенства. Воденият от Франческо Фариоли тим на Порто стартира устремно в Лига Португал, записвайки пет победи от пет мача. „Драконите“ надделяха над Морейрензе (2:1), Академико Визеу (3:0), Арука (2:0), Рио Аве (2:0) и Алверка (2:0). Освен това, Порто все още няма загуба на свой терен през настоящата календарна година.

Манчестър Сити, под ръководството на Енцо Мареска, също има 100-процентов актив в Премиър лийг. В последния си шампионатен двубой англичаните надделяха с 1:0 срещу Ковънтри благодарение на гол на Ерлинг Холанд, който бе под номер 300 в неговата професионална кариера. Преди това „небесносините“ надвиха Кристъл Палас с 4:1 и Борнемут с 2:1.

Треньорът на домакините Франческо Фариоли разчита на постройка 4-3-3 с висока преса и перфектна организация в защита. Португалците почти сигурно ще започнат в предни позиции с Андре Силва, Вилиам Гомеш и Пепе Акино.

Новото попълнение Енцо Фернандес вече направи своя дебют за Манчестър Сити. Аржентиенцът ще си партнира с Елиът Андерсън в средата на терена, а Холанд се нуждае само от още две попадения, за да изравни историческия клубен рекорд на Серхио Агуеро от 36 попадения за "гражданите" в Шампионската лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Елче докосна първата победа, но в края радостта беше за Реал Сосиедад

Елче докосна първата победа, но в края радостта беше за Реал Сосиедад

  • 8 сеп 2026 | 00:30
  • 2280
  • 0
Фратези за трети път се превърна в герой за Лацио

Фратези за трети път се превърна в герой за Лацио

  • 7 сеп 2026 | 23:42
  • 5520
  • 0
Хетафе и Селта взаимно си попречиха

Хетафе и Селта взаимно си попречиха

  • 7 сеп 2026 | 23:12
  • 1810
  • 0
Меси и Роналдо ще са съотборници в бенефиса на Карлос Тевес

Меси и Роналдо ще са съотборници в бенефиса на Карлос Тевес

  • 8 сеп 2026 | 05:49
  • 4811
  • 8
Тежка домакинска загуба остави Гьозтепе на дъното

Тежка домакинска загуба остави Гьозтепе на дъното

  • 7 сеп 2026 | 21:56
  • 16222
  • 32
Първият гол на Малдини за Каляри донесе нови три точки за сардинци

Първият гол на Малдини за Каляри донесе нови три точки за сардинци

  • 7 сеп 2026 | 21:39
  • 3335
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

Летният трансферен прозорец в България затваря днес: очакват се сделки в топ отборите на България

  • 8 сеп 2026 | 08:00
  • 631
  • 0
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 8 сеп 2026 | 07:45
  • 187179
  • 57
Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

Шампионската лига се завръща с шест вълнуващи мача

  • 8 сеп 2026 | 07:30
  • 827
  • 0
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

  • 7 сеп 2026 | 20:48
  • 32352
  • 54
Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

  • 7 сеп 2026 | 18:57
  • 45774
  • 96
Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

Труден успех за Славия срещу десетима от Дунав (Русе)

  • 7 сеп 2026 | 22:26
  • 25044
  • 93