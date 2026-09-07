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Илиман Ндиайе: Когато Манчестър Сити се обади, не можеш да откажеш

  • 7 сеп 2026 | 13:56
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Новото попълнение на Манчестър Сити Илиман Ндиайе сподели, че изборът да премине при “гражданите” не е бил труден. Трансферът на нападателя от Евертън бе осъществен часове преди затварянето на трансферния пазар и то малко след като “карамелите” приеха оферта на Тотнъм за него.

“Нямаше стрес или паника. Винаги съм казвал, че какво и да се случи, Господ решава бъдещето ти, то е начертано. Бях търпелив и когато Сити дойде… Мареска е някой, на когото се възхищавам и след като получих обаждането, имаше само една посока за това, къде искам да отида”, разказа Ндиайе.

Попитан дали е бил близо до преминаване в Тотнъм, той отговори: “За мен винаги щеше да е Сити. Исках да играя в Шампионската лига и в един от най-добрите отбори в света. Не казвам, че Тотнъм не е, но когато Манчестър Сити се обади, не казваш “не”. Беше добра седмица за мен, която бе допълнена от победа.”

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Снимки: Imago

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