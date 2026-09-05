Манчестър Сити 1:0 Ковънтри

Манчестър Сити и Ковънтри играят при резултат 1:0 в мач от третия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд откри резултата в 25-ата минута.
Двете нови попълнение на “гражданите” Илиман Ндиайе и Енцо Фернандес започнаха като титуляри. Включването на аржентинеца не бе планирано. Той трябваше да започне двубоя на резервната скамейка, но контузия на Нико О’Райли в последния момент наложи промяната.
В тима на Ман Сити има само една промяна от двубоя с Кристъл Палас преди седмица. Новото попълнение Илиман Ндиайе е титуляр и ще дебютира. Той заменя Фил Фоудън. Голямата покупка - Енцо Фернандес, беше на резервната скамейка, но в последния момент се наложи да попадне в стартовата единайсеторка поради контузия на Нико О'Райли.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago