Манчестър Сити 1:0 Ковънтри

Манчестър Сити и Ковънтри играят при резултат 1:0 в мач от третия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд откри резултата в 25-ата минута.

Двете нови попълнение на “гражданите” Илиман Ндиайе и Енцо Фернандес започнаха като титуляри. Включването на аржентинеца не бе планирано. Той трябваше да започне двубоя на резервната скамейка, но контузия на Нико О’Райли в последния момент наложи промяната.

В тима на Ман Сити има само една промяна от двубоя с Кристъл Палас преди седмица. Новото попълнение Илиман Ндиайе е титуляр и ще дебютира. Той заменя Фил Фоудън. Голямата покупка - Енцо Фернандес, беше на резервната скамейка, но в последния момент се наложи да попадне в стартовата единайсеторка поради контузия на Нико О'Райли.

Your City side to face Coventry 🩵



XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Ndiaye, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Rulli, Kovačić, Fernández, Aït-Nouri, Nunes, Bouaddi, Foden, McAidoo, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/Pl88ZkjL5O — Manchester City (@ManCity) September 5, 2026

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Снимки: Imago