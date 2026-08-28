Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Кристъл Палас приема Манчестър Сити на "Селхърст Парк" в първия двубой от втория кръг в Премиър лийг. "Орлите" загубиха от Евертън на старта на новия сезон и сега ще търсят позитивен резултат в първото си домакинство. "Гражданите" пък имаха много проблеми у дома срещу Борнемут и изоставаха в резултата до 84-тата минута, но се добраха до успеха след късни голове на Марк Геи и Йошко Гвардиол. Преди този мач обаче тимът на Енцо Мареска допусна тежко поражение с 0:3 от Арсенал в срещата за "Къмюнити Шийлд".

Палас загуби шест от последните си десет мача със Сити, като единственият успех на лондончани бе във финала за ФА Къп през 2025 година.

Пиер Саж е извършил четири корекции в своя състав в сравнение с миналата седмица. Йорген Странд Ларсен заменя Жан-Филип Матета, който е контузен. Исмаила Сар, към когото има интерес Ливърпул, също е аут заради травма. Йереми Пино стартира. Такехиро Томиясу и Анан Халаили дебютират като титуляри. Най-новото попълнение Аксел Дисаси е на пейката за началото.

Енцо Мареска e направил само една промяна в сравнение с двубоя с Борнемут. Раян Шерки, който асистира и за двете попадения срещу "черешките", стартира за сметка на Рико Люис. Новото попълнения Аюб Буади, за когото Сити може да плати на Лил 100 милиона евро с бонусите, е не пейката за началото.

Tonight’s team to face Crystal Palace! ​​💪🩵



XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly, Anderson, Guéhi, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland



SUBS | Rulli, Kovačić, Aït-Nouri, Reis, Echeverri, Bouaddi, McAidoo, Braithwaite, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/qNgJPXKDM7 — Manchester City (@ManCity) August 28, 2026

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Снимки: Imago