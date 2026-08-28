Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 28 авг 2026 | 21:04
  • 304
  • 0
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Кристъл Палас приема Манчестър Сити на "Селхърст Парк" в първия двубой от втория кръг в Премиър лийг. "Орлите" загубиха от Евертън на старта на новия сезон и сега ще търсят позитивен резултат в първото си домакинство. "Гражданите" пък имаха много проблеми у дома срещу Борнемут и изоставаха в резултата до 84-тата минута, но се добраха до успеха след късни голове на Марк Геи и Йошко Гвардиол. Преди този мач обаче тимът на Енцо Мареска допусна тежко поражение с 0:3 от Арсенал в срещата за "Къмюнити Шийлд".

Палас загуби шест от последните си десет мача със Сити, като единственият успех на лондончани бе във финала за ФА Къп през 2025 година.

Пиер Саж е извършил четири корекции в своя състав в сравнение с миналата седмица. Йорген Странд Ларсен заменя Жан-Филип Матета, който е контузен. Исмаила Сар, към когото има интерес Ливърпул, също е аут заради травма. Йереми Пино стартира. Такехиро Томиясу и Анан Халаили дебютират като титуляри. Най-новото попълнение Аксел Дисаси е на пейката за началото.

Енцо Мареска e направил само една промяна в сравнение с двубоя с Борнемут. Раян Шерки, който асистира и за двете попадения срещу "черешките", стартира за сметка на Рико Люис. Новото попълнения Аюб Буади, за когото Сити може да плати на Лил 100 милиона евро с бонусите, е не пейката за началото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

  • 28 авг 2026 | 17:44
  • 2191
  • 2
Фарке с добри новини за Илия Груев

Фарке с добри новини за Илия Груев

  • 28 авг 2026 | 17:33
  • 5114
  • 4
Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

  • 28 авг 2026 | 17:28
  • 1653
  • 0
Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

  • 28 авг 2026 | 17:10
  • 1371
  • 0
Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

  • 28 авг 2026 | 17:05
  • 2756
  • 0
Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

  • 28 авг 2026 | 16:44
  • 2582
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 150614
  • 375
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 128387
  • 244
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

  • 28 авг 2026 | 20:52
  • 9513
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

  • 28 авг 2026 | 20:07
  • 2575
  • 0
Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

  • 28 авг 2026 | 20:32
  • 1102
  • 0