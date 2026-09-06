Интер задържа млад нападател с дългосрочен договор

От Интер официално обявиха новия дългосрочен договор на своя нападател Франческо Пио Еспозито, който е чак до лятото на 2032 година. Предполага се, че италианският национал ще получава 2,7 млн. евро на сезон като заплата.

21-годишният нападател, подобно на двамата си братя Себастиано и Салваторе, е продукт на школата на Интер. След като изкара два успешни сезона под наем в Специя, където се отчете с 22 гола и 3 асистенции в 79 мача, през миналата кампания той беше интегриран в първия състав на „нерадзурите“. Така Еспозито досега е натрупал 53 двубоя с 12 попадения и 8 голови паса, помагайки за спечелването на титлата в Серия А и Купа на Италия. За националния тим пък той има 9 изиграни срещи и 5 отбелязани гола.

MORE 💪 PIO 💪

MORE 💪 FUN 💪 pic.twitter.com/biIDzY0mA7 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) September 6, 2026

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