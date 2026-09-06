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Сериозни проблеми за Моуриньо преди битката с Интер

  • 6 сеп 2026 | 16:31
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Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо има сериозни проблеми преди старта на Шампионската лига. Във вторник "белите" приемат Интер на "Сантиаго Бернабеу".

Моуриньо няма да може да разчита на част от основните си халфове. Бернардо Силва, Камавинга и Арда Гюлер са наказани, Орелиан Чуамени и Тиаго Питарч пък са контузени. Последните двама взеха участие в днешната тренировка на Реал, но не се очаква да са готови за двубоя във вторник.

Опциите на Жозе за средата на терена са много малко. Федерико Валверде е на линия, а Джуд Белингам може да бъде върнат по-назад. Другите му варианти са Трент Александър-Арнолд, който може да играе в халфовата линия, 20-годишният Хорхе Кестеро и дори Дийн Хаусен.

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Снимки: Imago

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