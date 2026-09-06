Сериозни проблеми за Моуриньо преди битката с Интер

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо има сериозни проблеми преди старта на Шампионската лига. Във вторник "белите" приемат Интер на "Сантиаго Бернабеу".

Моуриньо няма да може да разчита на част от основните си халфове. Бернардо Силва, Камавинга и Арда Гюлер са наказани, Орелиан Чуамени и Тиаго Питарч пък са контузени. Последните двама взеха участие в днешната тренировка на Реал, но не се очаква да са готови за двубоя във вторник.

#UCL 🇪🇺

MOURINHO HAS A MIDFIELD CRISIS BEFORE INTER. 🚨



Real Madrid are set to face Inter on Tuesday with FIVE midfield options unavailable:



❌ Bernardo Silva 🇵🇹 — suspended

❌ Camavinga 🇫🇷 — suspended

❌ Arda Güler 🇹🇷 — suspended

❌ Tchouaméni 🇫🇷 — injured

❌ Thiago Pitarch 🇪🇸… pic.twitter.com/972PKsYDgV — Muha El Gadamsi 🇱🇾 (@ElBigMue) September 6, 2026

Опциите на Жозе за средата на терена са много малко. Федерико Валверде е на линия, а Джуд Белингам може да бъде върнат по-назад. Другите му варианти са Трент Александър-Арнолд, който може да играе в халфовата линия, 20-годишният Хорхе Кестеро и дори Дийн Хаусен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago