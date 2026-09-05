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Интер 0:0 Наполи, начални минути

  • 5 сеп 2026 | 19:00
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Интер 0:0 Наполи, начални минути

Първият и вторият от миналия сезон Интер и Наполи играят при 0:0 в дерби от третия кръг на Серия “А”.

Шампионите спечелиха и двата си предишни двубоя, докато гостите от Неапол записаха една победа и една загуба.

Сега изненадващо на пейката за Интер е оставен Хакан Чалханоолу, който се разписа и в двете досегашни срещи на тима. Сред резервите отново е и Джон Стоунс. Офанзивният тандем отново е Лаутаро Мартинес и Пио Еспозито.

Наполи е без оперираният Скот Мактоминей, а Кевин Де Бройне е на пейката. Титуляр е Антонио Вергара.

Домакините можеха да поведат още във втората минута след удар на Диуф, но Мерет успя да избие. Неаполитанци отговориха в шестата, когато другият страж - Мартинес, направи две отлични спасявания след изстрели на Ангиса и Политано.

По-късно последва още един хубав удар на сметката на Наполи, но и Еспозито за малко да открие с глава в 25-ата.

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