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Киву: Страхотна реклама за италианския футбол

  • 6 сеп 2026 | 08:11
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Кристиан Киву коментира волевата победа на своя Интер с 3:2 над тима на Наполи в срещата между шампионите от последните няколко сезона в италианската Серия А. Той сподели, че му е харесал самият двубой преди всичко и дори го определи като добра визитна картичка за италианския футбол.

„Беше страхотен мач за гледане, забавен и фантастична реклама за италианския футбол. При 2:2 и двата отбора се бореха равностойно. Видях шансове и пред двете врати, а в крайна сметка ние сме тези, които празнуват, защото успяхме да стигнем до 3:2. Трябва да поздравим Наполи, защото те са силен отбор, добре трениран и пълен с играчи, които могат да решат мач“, заяви Киву.

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Разсъждавайки върху бавния старт на своя отбор, Киву призна, че играчите му са загубили концентрация за кратко след допускането на ранен гол. "Нерадзурите" изоставаха с два гола в резултата, но в крайна сметка изковаха победата.

„Можехме да се справим по-добре при първия гол, а допускането на втория беше следствие от прекаленото мислене за това какво се обърка при първия. Но реакцията ми хареса. Отборът не загуби концентрация и запази своята идентичност. Намаляването на изоставането до 1:2 ни даде допълнителна надежда и същевременно знаехме, че не можем да поемаме безразсъдни рискове. В крайна сметка смелостта ни беше възнаградена“, каза Киву.

Румънският специалист също така похвали и други фактори като съдийството и цялостното темпо на играта, предложено от двата тима.

„Искам да поздравя съдиите за начина, по който ръководиха мача. Играта бе плавна, приятна, нямаше губене на време и играчите знаеха, че ако паднат лесно, щяха да бъдат подминати. Те поддържаха стандарт, който всички оцениха“, каза още Киву.

Накрая румънският треньор отговори на критиките в медиите относно представянето на Интер в мачовете срещу ключовите съперници, което бе доста често срещано явление към специалиста през миналата кампания.

„Омръзна ми от това, което чувах миналия сезон. По онова време Интер беше уязвим за атаки на два фронта: директните сблъсъци, както и мачовете Бодьо/Глимт. За мен всеки мач в Серия А е директен сблъсък. Негативизмът движи новините и кликовете, това е част от света, в който живеем днес. Малко професионална етика от всички би била полезна за италианския футбол, особено защото в последните три мача видях много високо ниво в Серия А“, завърши Киву.

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