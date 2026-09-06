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  3. Компани: В Байерн можеш да бъдеш доволен само когато печелиш

Компани: В Байерн можеш да бъдеш доволен само когато печелиш

  • 6 сеп 2026 | 05:45
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Венсан Компани коментира нулевото равенство на Байерн (Мюнхен) срещу новака Шалке 04 в срещата от втория кръг на германската Бундеслига. Баварците като цяло не бяха на познатото ниво, но и настанвникът поздрави съперника крайния резултат.

Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен
Безидеен Байерн се препъна във вдъхновения Шалке пред горещите трибуни в Гелзенкирхен

"За съжаление, не успяхме да вкараме. Но това изобщо не омаловажава постижението на Шалке. Те наистина се бориха здраво и затваряха пространствата много добре.

От друга страна, контрапресирането ни днес беше изключително – не позволихме на противника да създаде нито една чиста голова възможност. В същото време създадохме множество положения срещу компактната им защита, така че има и позитиви. В крайна сметка резултатът е такъв, какъвто е. В Байерн можеш да бъдеш доволен само когато печелиш.

Поздравления за Шалке – те наистина се бориха здраво и заслужиха тази точка. Имахме своите моменти и създадохме някои страхотни възможности. Когато играеш срещу такъв компактен и агресивен отбор, трябва да се възползваш от шансовете си.

Можехме да спечелим този мач. Следващия път трябва да си вкараме головете“, каза Компани.

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