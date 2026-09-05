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Късмет за Байерн и "български" сблъсък за Купата на Германия

  • 5 сеп 2026 | 20:12
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Късмет за Байерн и "български" сблъсък за Купата на Германия

Днес бе изтеглен жребият за втория кръг на Купата на Германия. За първи път от 2008 г. насам всички клубове от Бундеслигата преодоляха първия етап.

Носителят на трофея Байерн (Мюнхен) може да бъде доволен. Легендата на клуба Бастиан Швайнщайгер, който тегли жребия, отреди на бившия си клуб домакински мач на "Алианц Арена" срещу втородивизионния Магдебург.

Бяха изтеглени и четири сблъсъка между отбори от Бундеслигата. Борусия (Дортмунд) ще посрещне Вердер (Бремен), а миналогодишният финалист Щутгарт ще гостува на спечелилия промоция новак Падерборн, Освен това Хамбургер ще срещне Айнтрахт (Франкфурт), а Унион (Берлин) ще гостува на Кьолн.

Любопитен е и т.нар. "български" сблъсък, като отлично започналия в елита Елверсберг на Лукас Петков ще е домакин на Дармщат, където играе доскорошния национал Фабиан Нюрнбергер. Третодивизионният Рот-Вайс (Есен) пък ще бъде домакин на РБ Лайпциг.

Мачовете от втория кръг ще се изиграят на 27 и 28 октомври.

Всички двойки от втория кръг за Купата на Германия:

Зоненхоф Гросаспах – Аугсбург
Йеделох – Херта
Рот-Вайс (Есен) – РБ Лайпциг
Кьолн – Унион (Берлин)
Динамо (Дрезден) – Шалке 04
Борусия (Дортмунд) – Вердер (Бремен)
Бохум – Майнц 05 Хамбургер – Айнтрахт (Франкфурт)
Борусия (Мьонхенгладбах) – Карлсруе
Холщайн (Кил) – Хофенхайм
Байер (Леверкузен) – Нюрнберг
Хановер 96 – Кайзерслаутерн
Падерборн – Щутгарт
Фрайбург – Волфсбург
Елверсберг – Дармщат
Байерн (Мюнхен) – Магдебург

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