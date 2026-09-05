Съставите на Шалке 04 и Байерн, Кейн, Олисе и Мусиала на пейката на баварците

Шампионът Байерн (Мюнхен) гостува на новака Шалке 04 в любопитен сблъсък от 2-рия кръг на Бундеслигата. на "Фелтинс-Арена”. За домакините това е първо домакинство след завръщането им след три години в най-високото ниво на германския футбол, но те се изправят срещу един от най-трудните възможни съперници. Двата отбора започнаха коренно различно първенството, като Шалке стартира с тежка загуба с 0:3 в гостуването на Аугсбург.

Байерн пък разпиля с 5:1 бронзовите медалисти Щутгарт и влиза в двубоя като абсолютен фаворит. През седмицата машината на Венсан Компани и се справи и с втородивизионния Оснабрюк за Купата на Германия с 4:1 и вече имат серия от три поредни победи след успеха си и за Суперкупата на страната над Дортмунд. Срещата ще е по-емоционална за ветерана Мануел Нойер, който най-вероятно за последен път се изправя срещу бившия си тим. За пръв път в историята на първенството ще се противопоставят

Байерн логично има пълно превъзходство в преките си сблъсъци с Шалке 04, като е спечелил последните 12 мача между двата тима. В последната им среща през май 2023 г. баварците се наложиха с 6:0, а последните им гостувания във "Фелтинс-Арена" завършиха с победи за мюнхенския гранд с 2:0 и 4:0. Последната победа на Шалке 04 срещу този съперник датира от март 2011 г.

Наставникът на Шалке 04 Мирон Муслич няма да може да разчита на наказания Рон Шаленберг, който получи червен картон в предишния си мач срещу Аугсбург. Адриан Гантенбайн е извън строя поради контузия в глезена, а Браян Ласме лекува мускулен проблем. Атаката на "кралскосините" е водена от Муса Сила, а зад него ще действат Деян Любичич и Адил Аушиш. Бившият германски национал Робин Госенс ще е в ролята на ляв халф-бек, а на вратата е Лорис Кариус.

🔴 Mit dieser 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝟏𝟏 ins erste Bundesliga-Auswärtsspiel der Saison! ⚪ pic.twitter.com/VADmwC7WCs — FC Bayern München (@FCBayern) September 5, 2026

В лагера на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри продължава възстановяването си и няма да бъде на разположение за двубоя. Венсан Компани стартира с изненадващ състав, в който има немалко ротации в сравнение с тези, които започнаха срещу Оснабрюк. Звездите Хари Кейн и Майкъл Олисе са оставени на пейката, където е още и Джамал Мусиала, който се завръща в групата на тима за пръв път след двата си поредни припадъка по време на лятната подготовка.

Така на върха на атаката за Байерн е новото попълнение Исмаел Сайбари, а Ленарт Карл се завръща след контузията си и за пръв път започва като титуляр. Друг от новите - Натаниъл Браун, отново е в нетипичната си роля зад нападателя, а отляво отново стартира Луис Диас. Дайо Упамекано, Александър Павлович и Алфонсо Дейвис пък се завръщат сред титулярите. На вратата стартира Мануел Нойер.

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages