Оснабрюк 0:0 Байерн, начало на мача

Актуалният носител на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) започва защитата на трофея с гостуване на втородивизионния Оснабрюк. Двубоят от първия кръг на турнира се играе на стадион "Бремер Брюке", а резултатът до момента е 0:0.

Байерн стартира сезона на високи обороти. Тимът на Венсан Компани вече спечели Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Борусия (Дортмунд), а в откриващия двубой от Бундеслигата разгроми Щутгарт с 5:1.

Mit dieser 𝑿𝑰 gehen wir in die neue Pokalsaison! 🏆👊 pic.twitter.com/S7Dt9wBgaJ — FC Bayern München (@FCBayern) September 2, 2026

Въпреки непретенциозния съперник, Компани залага на състав, в който отсъстват много малко от обичайните титуляри. Хари Кейн ще води атаката, а Майкъл Олисе, Исмаел Сайбари и Луис Диас допълват офанзивната мощ на баварците. Том Бишоф ще партнира на Йошуа Кимих в средата на терена, а четиримата бранители са Йосип Станишич, Йонатан Та, Ким Мин-Жае и Натаниъл Браун. Под рамката застава Йонас Урбиг, а освен Мануел Нойер сред резервите са Дайо Упамекано, Конрад Лаймер и Александър Павлович.

Наставникът на домакините Тимо Шулц не направи нито една промяна в стартовите 11 в сравнение с мача срещу Бохум през уикенда, спечелен с 1:0. Робин Майснер е единственият чист нападател, а най-близо до него ще действат Адриан Бек и Леонхард Мюнст. Единственият чужденец сред титулярите е датският халф Бярке Якобсен.

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