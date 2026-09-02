Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Оснабрюк 0:0 Байерн, начало на мача

Оснабрюк 0:0 Байерн, начало на мача

  • 2 сеп 2026 | 21:45
  • 1660
  • 0
Оснабрюк 0:0 Байерн, начало на мача

Актуалният носител на Купата на Германия Байерн (Мюнхен) започва защитата на трофея с гостуване на втородивизионния Оснабрюк. Двубоят от първия кръг на турнира се играе на стадион "Бремер Брюке", а резултатът до момента е 0:0.

Байерн стартира сезона на високи обороти. Тимът на Венсан Компани вече спечели Суперкупата на Германия след победа с 2:1 над Борусия (Дортмунд), а в откриващия двубой от Бундеслигата разгроми Щутгарт с 5:1.

Въпреки непретенциозния съперник, Компани залага на състав, в който отсъстват много малко от обичайните титуляри. Хари Кейн ще води атаката, а Майкъл Олисе, Исмаел Сайбари и Луис Диас допълват офанзивната мощ на баварците. Том Бишоф ще партнира на Йошуа Кимих в средата на терена, а четиримата бранители са Йосип Станишич, Йонатан Та, Ким Мин-Жае и Натаниъл Браун. Под рамката застава Йонас Урбиг, а освен Мануел Нойер сред резервите са Дайо Упамекано, Конрад Лаймер и Александър Павлович.

Наставникът на домакините Тимо Шулц не направи нито една промяна в стартовите 11 в сравнение с мача срещу Бохум през уикенда, спечелен с 1:0. Робин Майснер е единственият чист нападател, а най-близо до него ще действат Адриан Бек и Леонхард Мюнст. Единственият чужденец сред титулярите е датският халф Бярке Якобсен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

"Унижиха ме и опетниха името ми": Обемеянг заряза националния тим на Габон

"Унижиха ме и опетниха името ми": Обемеянг заряза националния тим на Габон

  • 2 сеп 2026 | 17:05
  • 3095
  • 0
Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

Ипсуич привлече нападател от Бърнли в последните часове на прозореца

  • 2 сеп 2026 | 16:28
  • 1061
  • 0
Турски национал и бранител на РБ Лайпциг са последните две придобивки на Галатасарай

Турски национал и бранител на РБ Лайпциг са последните две придобивки на Галатасарай

  • 2 сеп 2026 | 16:12
  • 3289
  • 0
ПСЖ даде пари на ненужен и приключи с него

ПСЖ даде пари на ненужен и приключи с него

  • 2 сеп 2026 | 16:12
  • 4168
  • 0
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 12768
  • 39
Аякс привлече бивш немски национал от Монако

Аякс привлече бивш немски национал от Монако

  • 2 сеп 2026 | 15:02
  • 1706
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 1:2 Левски, феноменален гол на Око-Флекс

Славия 1:2 Левски, феноменален гол на Око-Флекс

  • 2 сеп 2026 | 21:28
  • 100916
  • 173
Много неприятно първо полувреме за Левски на "Овча Купел"

Много неприятно първо полувреме за Левски на "Овча Купел"

  • 2 сеп 2026 | 20:45
  • 19497
  • 11
Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
  • 7980
  • 9
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 19185
  • 5
Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

  • 2 сеп 2026 | 19:05
  • 8080
  • 10