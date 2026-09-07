Ден 9 на US Open: куп любопитни дуели при жените

Продължават и днес мачовете от осминафиналите на US Open. В 18:10 часа е началото на първата среща от програмата и тя ще бъде в женската схема между Мира Андреева и Анастасия Потапова.

Към 18:30 на корта ще излезе Ига Швьонтек срещу Чинуен Женг.

За 21:30 е гласен мачът между Наоми Осака и Елена Рибакина, който вероятно ще прикове най-много погледи сред феновете в Ню Йорк и по света.

Американският дуел между Кори Гоф и Ива Йович е насрочен за 02:00 часа българско време.

При мъжете в 20:00 часа Франсиско Серундоло ще срещне Александър Блокс, а около 23:00 ще стане време за Лърнър Тиен срещу Карен Хачанов.

Ботик ван де Зандсхулп и Артур Геа ще играят вероятно малко преди полунощ.

Към 04:00 часа сутринта е гвоздеят в мъжката програма между Александър Зверев и Лучано Дардери.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago