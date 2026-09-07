Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ден 9 на US Open: куп любопитни дуели при жените

Ден 9 на US Open: куп любопитни дуели при жените

  • 7 сеп 2026 | 17:57
  • 979
  • 0
Ден 9 на US Open: куп любопитни дуели при жените

Продължават и днес мачовете от осминафиналите на US Open. В 18:10 часа е началото на първата среща от програмата и тя ще бъде в женската схема между Мира Андреева и Анастасия Потапова.

Към 18:30 на корта ще излезе Ига Швьонтек срещу Чинуен Женг.

За 21:30 е гласен мачът между Наоми Осака и Елена Рибакина, който вероятно ще прикове най-много погледи сред феновете в Ню Йорк и по света.

Американският дуел между Кори Гоф и Ива Йович е насрочен за 02:00 часа българско време.

При мъжете в 20:00 часа Франсиско Серундоло ще срещне Александър Блокс, а около 23:00 ще стане време за Лърнър Тиен срещу Карен Хачанов.

Ботик ван де Зандсхулп и Артур Геа ще играят вероятно малко преди полунощ.

Към 04:00 часа сутринта е гвоздеят в мъжката програма между Александър Зверев и Лучано Дардери.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Димитър Кисимов излиза днес за първия си мач на US Open

Димитър Кисимов излиза днес за първия си мач на US Open

  • 7 сеп 2026 | 14:17
  • 431
  • 0
Хаос и възможности в Ню Йорк: Шестима от топ 10 при мъжете отпаднаха в първата седмица на US Open

Хаос и възможности в Ню Йорк: Шестима от топ 10 при мъжете отпаднаха в първата седмица на US Open

  • 7 сеп 2026 | 13:57
  • 1106
  • 0
Франсис Тиафо за подкрепата на феновете в Ню Йорк: Няма как да се обясни подобно чувство

Франсис Тиафо за подкрепата на феновете в Ню Йорк: Няма как да се обясни подобно чувство

  • 7 сеп 2026 | 13:24
  • 685
  • 0
Пегула нямаше проблеми срещу румънка

Пегула нямаше проблеми срещу румънка

  • 7 сеп 2026 | 07:48
  • 1334
  • 0
Томи Пол след загубата от Алкарас: Разликата в класите беше огромна

Томи Пол след загубата от Алкарас: Разликата в класите беше огромна

  • 7 сеп 2026 | 06:17
  • 2559
  • 0
Започна втората седмица на US Open

Започна втората седмица на US Open

  • 7 сеп 2026 | 06:01
  • 13206
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 24692
  • 36
ЦСКА се мести на нова база за милиони

ЦСКА се мести на нова база за милиони

  • 7 сеп 2026 | 10:49
  • 44527
  • 121
Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

Фратрия 1:1 Черноморец (Бургас), "акулите" изравниха

  • 7 сеп 2026 | 18:00
  • 2209
  • 1
ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

ЦСКА си намери нов десен бек, трябва да го уреди до утре

  • 7 сеп 2026 | 09:59
  • 36378
  • 101
Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

Колабиралият Росен Божинов с обръщение след инцидента

  • 7 сеп 2026 | 13:20
  • 26714
  • 9
Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

Лудогорец се раздели с четирикратен шампион на България

  • 7 сеп 2026 | 15:56
  • 10969
  • 12