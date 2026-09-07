Шампионите от Australian Open спряха похода на Донски в Ню Йорк

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна във втория кръг в турнира на двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис.

28-годишният Донски и Ян Чоински (Великобритания) отстъпиха в равностоен мач пред петите поставени Крисчън Харисън (САЩ) и Нийл Скупски (Великобритания), които по-рано през годината спечелиха титлата при дуетите на Откритото първенство на Австралия, с 6:7(1), 3:6. Срещата продължи 73 минути.

Браво! Александър Донски дебютира с победа на US Open

Донски и Чоински стигнаха до първия пробив в мача за 5:3, като при този резултат сервираха за спечелване на първия сет. Двамата обаче загубиха подаването си в следващия гейм, а след това се стигна до тайбрек, в който те отстъпиха с 1:7 точки.

Българинът и британецът от полски произход имаха три поредни точки за пробив при 2:2 във втората част, но не успяха да се възползват, а в следващия гейм не удържаха и подаването си. Това се оказа решаващият момент за изхода на срещата и след 6:3 Харисън и Скупски се класираха за следващия кръг.

Александър Донски в топ 90 на двойки

Това беше дебютът на Александър Донски в турнирите от Големия шлем, като той беше ознаменуван и с победа в първия кръг със 7:6(5), 6:4 над представителите на домакините Мартин Дам и Макензи Макдоналд. Така Донски стана първият българин с победа в мач на двойки на Откритото първенство на САЩ в историята на турнира.

28-годишният Донски стигна до най-голямата сцена в тениса в момент, в който се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Българинът заема 90-о място в световната ранглиста на АТР на двойки, което е и ново рекордно класиране за него.

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Снимки: Gettyimages