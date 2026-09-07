Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Андреева с обрат срещу Потапова за място на четвъртфиналите на US Open

Андреева с обрат срещу Потапова за място на четвъртфиналите на US Open

  • 7 сеп 2026 | 20:53
  • 520
  • 0
Андреева с обрат срещу Потапова за място на четвъртфиналите на US Open

Мира Андреева продължава силното си представяне на Откритото първенство на САЩ. В оспорван двубой от 1/8-финалите петата поставена надделя над Анастасия Потапова с 5-7, 6-4, 6-3 и се класира за следващата фаза на турнира от Големия шлем в Ню Йорк.

Срещата започна интензивно, като и двете тенисистки си разменяха пробиви и геймове. Потапова успя да вземе ключово предимство в края на първата част и спечели с 7-5 след серия от пробиви и прецизни отигравания.

Във втория сет Андреева стабилизира играта си на сервис и успя да наложи своето темпо. След оспорвани геймове тя затвори частта с 6-4, за да изравни резултата в сетовете. В решителния трети сет Андреева показа по-голяма точност в ключовите разигравания, постигна успешни пробиви и запечата победата си с 6-3.

С този успех Мира Андреева продължава положителната си серия срещу Потапова, като вече води в преките двубои с 3-1 победи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Димитър Кисимов излиза днес за първия си мач на US Open

Димитър Кисимов излиза днес за първия си мач на US Open

  • 7 сеп 2026 | 14:17
  • 555
  • 0
Хаос и възможности в Ню Йорк: Шестима от топ 10 при мъжете отпаднаха в първата седмица на US Open

Хаос и възможности в Ню Йорк: Шестима от топ 10 при мъжете отпаднаха в първата седмица на US Open

  • 7 сеп 2026 | 13:57
  • 1555
  • 0
Франсис Тиафо за подкрепата на феновете в Ню Йорк: Няма как да се обясни подобно чувство

Франсис Тиафо за подкрепата на феновете в Ню Йорк: Няма как да се обясни подобно чувство

  • 7 сеп 2026 | 13:24
  • 791
  • 0
Пегула нямаше проблеми срещу румънка

Пегула нямаше проблеми срещу румънка

  • 7 сеп 2026 | 07:48
  • 1375
  • 0
Томи Пол след загубата от Алкарас: Разликата в класите беше огромна

Томи Пол след загубата от Алкарас: Разликата в класите беше огромна

  • 7 сеп 2026 | 06:17
  • 2630
  • 0
Започна втората седмица на US Open

Започна втората седмица на US Open

  • 7 сеп 2026 | 06:01
  • 13265
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представя Петко Христов до часове

Левски представя Петко Христов до часове

  • 7 сеп 2026 | 19:49
  • 10618
  • 18
Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

Тежко наказание за Мохамед Брахими в Европа

  • 7 сеп 2026 | 20:48
  • 8667
  • 7
Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

Всичко е ясно: Еду започва работа в Левски

  • 7 сеп 2026 | 18:57
  • 22064
  • 42
Дунав 0:0 Славия, червен картон за "драконите"

Дунав 0:0 Славия, червен картон за "драконите"

  • 7 сеп 2026 | 20:30
  • 7161
  • 29
Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

Официално: Лудогорец подписа с пети нов и обяви с кой отбор от Серия А се е преборил за него

  • 7 сеп 2026 | 13:39
  • 38231
  • 53
Лудогорец готви нов трансферен удар

Лудогорец готви нов трансферен удар

  • 7 сеп 2026 | 18:47
  • 13690
  • 12