Андреева с обрат срещу Потапова за място на четвъртфиналите на US Open

Мира Андреева продължава силното си представяне на Откритото първенство на САЩ. В оспорван двубой от 1/8-финалите петата поставена надделя над Анастасия Потапова с 5-7, 6-4, 6-3 и се класира за следващата фаза на турнира от Големия шлем в Ню Йорк.

Срещата започна интензивно, като и двете тенисистки си разменяха пробиви и геймове. Потапова успя да вземе ключово предимство в края на първата част и спечели с 7-5 след серия от пробиви и прецизни отигравания.

Във втория сет Андреева стабилизира играта си на сервис и успя да наложи своето темпо. След оспорвани геймове тя затвори частта с 6-4, за да изравни резултата в сетовете. В решителния трети сет Андреева показа по-голяма точност в ключовите разигравания, постигна успешни пробиви и запечата победата си с 6-3.

С този успех Мира Андреева продължава положителната си серия срещу Потапова, като вече води в преките двубои с 3-1 победи.

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Снимки: Imago