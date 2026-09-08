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Дардери се оказа лесно препятствие за Зверев

  • 8 сеп 2026 | 07:18
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Дардери се оказа лесно препятствие за Зверев

Поставеният под номер едно Александър Зверев се класира с лекота за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ, след като победи италианеца Лучано Дардери в три сета.

Зверев, който трябваше да играе петсетови мачове в първите си два двубоя от турнира, надделя над 21-вия в схемата Дардери с 6:2, 6:2, 7:6(3) за 2 часа и 30 минути на корта „Артър Аш“.

Бързата победа беше добре дошла промяна за Зверев, чиито маратонски срещи от първия и втория кръг завършиха в ранните часове на сутринта.

„Не знам какво да правя със себе си, защото е преди полунощ“, пошегува се Зверев след мача. - Може да се върна на тренировъчния корт, може да отида на бар – това беше шега, за съжаление.“

29-годишният шампион от „Ролан Гарос“ контролираше изцяло събитията на корта, като наказа слабия сервис на Дардери и постигна ранен двоен пробив в първия сет за преднина от 3:0.

Дардери, който никога в кариерата си не е преминавал четвъртия кръг на турнир от Големия шлем, така и не показа, че може да се върне в сета.

Зверев спечели лесно първата част и скоро след това отново премина в атака във втората, осигурявайки си бърз двоен пробив за 3:0, преди да затвърди безпроблемно и да поведе с два сета.

Дардери все пак успя да се съвземе в третия сет, като внезапно намери ритъма си с няколко светкавични форхенда и спаси четири точки за пробив в единадесетия гейм, за да стигне до тайбрек.

Превъзходството на Зверев при сервис обаче означаваше, че в тайбрека може да има само един победител. Мощен сервис му донесе преднина от 5:2, а след това изпепеляващ форхенд в ъгъла го изведе до мачбол. Зверев подпечата победата си със своя 13-ти ас в мача.

„Мисля, че нивото ми беше много постоянно“, каза грманецът. - Просто той започна да играе невероятно добре в третия сет. Рядко съм виждал някой да удря топката толкова силно и постоянно, колкото той в третия сет“, добави Зверев, който ще се изправи срещу нидерландския ветеран Ботик ван де Зандсхулп на четвъртфиналите.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

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