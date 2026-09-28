Елизара Янева дебютира в Топ 150 на световния тенис

Българският женски тенис има нов повод за гордост. Първата ракета на страната ни Елизара Янева официално дебютира в Топ 150 на световната ранглиста на WTA. 19-годишната пловдивчанка се изкачи с четири позиции и вече заема рекордното за нея 149-о място в света с актив от 510 точки.

Пробивът в Топ 150 е резултат от изключителната форма, която младата българка демонстрира през последните седмици. Само преди десетина дни Янева вдигна титлата на силния международен турнир от категория W50 в Пазарджик. Тя пренесе победната си инерция и на родна земя в Пловдив, където след нови четири успеха удължи впечатляващата си серия до общо девет последователни победи на сингъл. Елизара допусна поражение чак на финала срещу поставената под номер 6 испанка Ане Дел Олмо с 6:2, 1:6, 3:6.

Елизара Янева, която направи сериозно име още при девойките, достигайки до №10 в света в ранглистата на ITF през 2025 г. и печелейки престижния турнир J500 в Мерида, показва изключително бърз и зрял преход при жените. Със стабилната си игра от дъното на корта, мощния форхенд и борбен характер, тийнейджърката дава сериозна заявка, че Топ 150 е просто спирка по пътя към основните схеми на турнирите от Големия шлем през следващия сезон.

Втора след нея в ранглистата от българките е друга млада надежда – Росица Денчева, която отстъпи пет места и вече е 205-а място с 380 точки.

Предишната дългогодишна първа ракета на страната Виктория Томова в момента заема 339-а позиция в класацията.

Водачка в класацията на сингъл продължава да бъде шампионката от Откритото първенство на САЩ Елена Рибакина (Казахстан) с 9901 точки, докато Арина Сабаленка (Беларус) е втора със 7810.

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