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Зверев узакони успеха на Отбор Европа в Лейвър Къп

  • 27 сеп 2026 | 19:20
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Зверев узакони успеха на Отбор Европа в Лейвър Къп

Александър Зверев запази самообладание в решителните моменти и победи Лърнър Тиен и донесе на Отбора на Европа трофея от „Лейвър Къп“.

Вторият в ранглистата на ATP спаси сетбол в оспорвания първи сет, след което стигна до победата със 7:6(3), 6:3. Така Европа поведе с недостижимото 13:5 в зала „О2“ в Лондон, а на корта започнаха бурни празненства.

Това е първата титла от „Лейвър Къп“ за Яник Ноа като капитан на Отбора на Европа. Миналата година в Сан Франциско неговият състав загуби от Отбора на света, воден от Андре Агаси. Европа вече е спечелила шест от деветте издания на турнира.

„Искам да благодаря на моя отбор“, каза Ноа. „Не знам дали съм капитан, но мисля, че ме възприемате най-вече като баща или дядо… Никога няма да забравя този специален момент, който споделих с вас. Всички обичаме да играем, но понякога е хубаво и да печелим. Затова съм наистина щастлив, че този път победихте заради мен.“

Победата на Зверев сложи край на вълнуващата неделя за Отбора на Европа. По-рано Флавио Коболи и Якуб Меншик бяха доближили тима до трофея със силно представяне на двойки срещу Алекс де Минор и Тейлър Фриц. Европейците първи допуснаха пробив, но след това намериха ритъма си, поеха контрола и спечелиха със 7:5, 6:3, за да увеличат преднината на 10:5.

Така Зверев получи възможността да довърши започнатото и най-високо класираният тенисист в турнира се възползва от нея. За четвърти път Зверев осигури решителните точки в този двубой между Отбора на Европа и Отбора на света, в който побеждава първият достигнал 13 точки. Предишните три случая бяха в Чикаго (2018), Женева (2019) и Бостън (2021).

Германецът участва в „Лейвър Къп“ за седми път и е рекордьор по спечелени точки в историята на турнира с 26. Той е бил част и от шестте победи на Отбора на Европа, а с осем успеха държи и рекорда за най-много победи на сингъл в надпреварата.

„Не бях печелил мач тук от две години, така че се радвам, че успях днес“, каза Зверев в интервюто си на корта. „Огромно признание заслужава целият Отбор на света. Отново ни затрудниха до самия край. Те бяха шампиони миналата година. Тази година в нашия отбор имаше страхотна сплотеност и съм много щастлив, че победихме.“

Германецът, двукратен шампион в турнири от Големия шлем през 2026 г., се реваншира за загубата си от Де Минор в събота, като записа трета поредна победа срещу Тиен и поведе с 3:1 в преките им двубои.

В напрегнатия първи сет Тиен спаси три поредни точки за пробив при 5:5. При едно зрелищно разиграване Зверев имаше три възможности да завърши точката със смач, но американецът някак успя да върне топката и да остане в разиграването, което изправи Агаси на крака. След това Зверев спаси сетбол при свой сервис при 5:6, измъкна тайбрека и запази хладнокръвие до края на мача.

Това беше първата победа на Зверев на сингъл в „Лейвър Къп“ от 2024 г. насам. С последната точка на германеца Отборът на Европа си върна трофея.

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