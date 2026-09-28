Иван Иванов официално вече е в Топ 500

Най-добрият български тенисист Григор Димитров записа минимален прогрес в световната ранглиста на АТР. 35-годишният хасковлия, който отпадна в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция), напредна с едно място до 126-ото място с актив от 472 точки.

В същото време юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 г. Иван Иванов проби за пръв път в топ 500, изкачвайки се до 485-ото място.

Иван Иванов получи специално отличие за пробива в топ 500 в света при мъжете

Така 17-годишният талант става едва третият тенисист, ненавършил 18 години, който в момента е сред първите 500.

Иван Иванов - от стената в къщата в Куманово до топ 500 на световния мъжки тенис

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отстъпи с една позиция до №301, а Димитър Кузманов се смъкна с три места до №361. Александър Донски прогресира с пет места до №518, а Илиан Радулов прескочи 31 места ивече е №568.

Най-забележителен прогрес обаче регистрира Адриан Андреев, който се завърна на професионалния корт през лятото след близо 7-месечно отсъствие заради здравословни проблеми. Андреев се изкачи с 215 места и вече е 604-ти след достигането си до полуфиналите на турнира на клей от сериите АТР Чаланджър 75 в Пловдив. Той бе подкрепен на трибуните от легендата на българския футбол Христо Стоичков.

Водач в топ 10 продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11000 точки, докато Артюр Фис прави дебют в топ 10, изпреварвайки Алекс де Минор (Австралия) и заставайки на 9-ото място.

Лидери в класацията на двойки продължават да бъдат Хари Хелиоваара (Финландия) и Хенри Патън (Великобритания), докато българинът с най-висока позиция при дуетите Александър Донски бележи леко отстъпление и се смъква до 84-тата позиция.

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