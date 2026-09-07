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Женг никога не се предава! Китайката отново обърна сет от 0:5 и прати Швьонтек у дома

  • 7 сеп 2026 | 21:42
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Женг никога не се предава! Китайката отново обърна сет от 0:5 и прати Швьонтек у дома

Чинуен Женг сътвори поредния си подвиг на Откритото първенство на САЩ, като елиминира поставената под номер 8 Ига Швьонтек със 7:5, 6:3 на осминафиналите в Ню Йорк. Китайската тенисистка показа превъзходно ниво и психологическа стабилност, за да надделее над шесткратната шампионка от Големия шлем и да си осигури място сред най-добрите осем в турнира.

В центъра на вниманието около представянето на Женг отново бе нейната изумителна способност за пълна пренастройка под огромно напрежение. След като в миналия си двубой срещу Мадисън Кийс направи зашеметяващ обрат от 0:5 в решителния трети сет, спаси мачбол и спечели седем поредни гейма за крайното 1:6, 7:6(3), 7:5, китайката отново демонстрира железни нерви срещу Швьонтек.

Женг доказа, че за нея изоставането в резултата никога не означава край на мача, преодолявайки трудните моменти в първия сет, преди да поеме пълен контрол върху срещата. В първия сет азиатаката загуби пет последователни гейма, но не се предаде

Успехът над Швьонтек е под номер седем за Женг от началото на надпреварата във Флашинг Медоус, след като шампионката от Олимпийските игри бе принудена да започне участието си от квалификациите. След операция на десния лакът през юли 2025 г. и последвал тежък възстановителен процес, ранкингът на 23-годишната тенисистка бе паднал до №121 в света преди турнира.

Преодоляването на три кръга в пресявките и последвалите четири победи в основната схема подтвърждават завръщането на Женг към най-добрата ѝ форма. След феноменалния обрат срещу Кийс и днешния категоричен триумф над Швьонтек, китайката отново изглежда готова да се бори за най-високите отличия в световния тенис.

В следващия кръг Женг ще има за съперничка една измежду Наоми Осака и Елена Рибакина.

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Снимки: Gettyimages

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