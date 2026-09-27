Медведев се добра до полуфиналите в Китай

Даниил Медведев достигна до полуфиналите на тенис турнира на твърди кортове АТР 250 в Ханджоу (Китай) с награден фонд 1 039 090 долара. Лидерът в основната схема се справи след обрат с Колмън Вон с 6:3, 6:7 (2), 6:3.

Представителят на Хонконг игра силно във втория сет, когато не допусна пробив и дори спечели тайбрека със 7:2, а срещата продължи близо два часа и половина.

Медведев контролираше изцяло развоя на събитията в първата и третата част и не даде шансове за успех на Вон, който се намира на 108-мо място в световната ранглиста.

На полуфиналите руският тенисист ще играе срещу своя сънародник Роман Сафиулин, който се наложи с 6:3, 6:3 срещу представителя на домакините Бу Юнчаокете.

Кириан Жаке от Франция и Андрей Рубльов също ще се изправят един срещу друг в спор за участие на финала в турнира. Руснакът Рубльов, поставен под номер 2, победи трудно с 6:7 (6), 7:6 (4), 6:1 французина Юго Гастон. Жаке се наложи със 7:6 (12), 6:4 срещу шестия в схемата унгарец Фабиан Марожан.

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