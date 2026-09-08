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Александър Блокс е на исторически четвъртфинал на US Open

  • 8 сеп 2026 | 01:05
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Александър Блокс е на исторически четвъртфинал на US Open

Александър Блокс продължава сензационното си представяне на Откритото първенство на САЩ, след като се класира за своя първи четвъртфинал в турнирите от Големия шлем. 21-годишният белгиец демонстрира изключителен характер и стигна до успеха над 24-тия поставен Франциско Серундоло с 6:3, 4:6, 7:5, 7:5.

Победата за Блокс дойде след драматичен сблъсък, в който младият тенисист трябваше да се справя не само с опонентa си, но и с остри болки в областта на ребрата преди и по време на срещата. В хода на двубоя белгиецът потърси медицинска помощ и след намесата на лекарите успя да поддържа високо темпо на игра в решаващите моменти от третия и четвъртия сет.

Това постижение е забележително, тъй като Блокс записва едва третото си участие в основната схема на турнир от Големия шлем. След като по-рано през годината направи своя дебют в отборните и индивидуалните надпревари на най-високо ниво, белгиецът бързо доказа, че притежава потенциал за световния елит.

В следващия си мач в Ню Йорк Александър Блокс очаква победителя от двубоямежду Карен Хачанов и американската надежда Лърнър Тиен.

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Снимки: Gettyimages

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