Коко Гоф нямаше проблеми по пътя към четвъртфиналите

Коко Гоф се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ след категорична победа над младата си сънародничка Ива Йович с 6:1, 6:4. Двубоят се изигра на „Артър Аш“, където поставената под номер 4 Гоф показа отлична игра и контролираше събитията на корта.

Победата бе категоричен отговор от страна на Гоф след по-сложните предизвикателства в началните етапи на турнира. В предишните кръгове шампионката от 2023 година трябваше да преодолява трудни моменти, включително трисетов трилър срещу Паула Бадоса и оспорван мач с Кристина Букса, в който трябваше да наваксва изоставане в първия сет.

Clutch from Coco in Round 4! pic.twitter.com/sk8L9o9zZi — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

Срещу 18-годишната Йович обаче Гоф започна изключително концентрирано и спечели първата част с 6:1 за кратко време. Във втория сет Йович оказа по-сериозна съпротива, но опитът на по-високо поставената американка надделя за крайното 6:4.

Ива Йович стигна до осминафиналите след изключително оспорван трисетов мач срещу друга млада надежда – Александра Еала от Филипините. Американката надделя над Еала с 7:5, 3:6, 7:5 в тричасов двубой, който изцепи физическите ѝ сили преди сблъсъка с Гоф.

За Коко Гоф това е трети достигнат четвъртфинал на турнир от Големия шлем през 2026 година, след като по-рано през сезона тя достигна до тази фаза на Australian Open и Уимбълдън.

В спор за място на полуфналите америкакната ще има за съперничка Мира Андреева.

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Снимки: Gettyimages