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Ван де Зандсхулп осъществи впечатляващ обрат срещу Артур Геа

  • 8 сеп 2026 | 07:35
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Ван де Зандсхулп осъществи впечатляващ обрат срещу Артур Геа

Ботик Ван де Зандсхулп сътвори един от най-драматичните обрати на тазгодишното Открито първенство на САЩ, след като надделя над френската сензация Артур Геа с 3:6, 6:7(0), 7:6(7), 7:6(3), 6:4 в осминафинален сблъсък, продължил впечатляващите 5 часа и 13 минути.

21-годишният Артур Геа влезе в основната схема на US Open като „щастлив губещ“ след отказването на поставения под номер 20 Каспер Рууд поради контузия в гърба. Младият французин се възползва максимално от предоставения шанс и демонстрира страхотен тенис, като поведе с 2:0 сета, но постепенно силите го напуснаха.

Геа беше на само една точка от историческо класиране за четвъртфиналите, пропускайки мачбол в четвъртата част. Ван де Зандсхулп обаче показа изключителна хладнокръвност, изтръгна четвъртия сет с тайбрек и вкара мача в решаваща пета част.

В петия сет нидерландецът запази физическа и психическа стабилност в дългите разигравания и затвори мача с 6:4, с което подпечата мястото си сред най-добрите осем в Ню Йорк. Негов следващ съперник е Александър Зверев.

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Снимки: Gettyimages

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