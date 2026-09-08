Ван де Зандсхулп осъществи впечатляващ обрат срещу Артур Геа

Ботик Ван де Зандсхулп сътвори един от най-драматичните обрати на тазгодишното Открито първенство на САЩ, след като надделя над френската сензация Артур Геа с 3:6, 6:7(0), 7:6(7), 7:6(3), 6:4 в осминафинален сблъсък, продължил впечатляващите 5 часа и 13 минути.

21-годишният Артур Геа влезе в основната схема на US Open като „щастлив губещ“ след отказването на поставения под номер 20 Каспер Рууд поради контузия в гърба. Младият французин се възползва максимално от предоставения шанс и демонстрира страхотен тенис, като поведе с 2:0 сета, но постепенно силите го напуснаха.

One for the books!



Botic Van de Zandschulp outlasts Arthur Gea in five sets on Grandstand. pic.twitter.com/Tv5UNM0dmk — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

Геа беше на само една точка от историческо класиране за четвъртфиналите, пропускайки мачбол в четвъртата част. Ван де Зандсхулп обаче показа изключителна хладнокръвност, изтръгна четвъртия сет с тайбрек и вкара мача в решаваща пета част.

В петия сет нидерландецът запази физическа и психическа стабилност в дългите разигравания и затвори мача с 6:4, с което подпечата мястото си сред най-добрите осем в Ню Йорк. Негов следващ съперник е Александър Зверев.

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Снимки: Gettyimages