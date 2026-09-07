Кисимов започна с победа юношеския US Open

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Поставеният под номер 10 българин направи обрат и победи с 6:7(4), 6:4, 6:2 участващия с „уайлд кард" представител на домакините Сафир Азам за два часа и седем минути игра.

18-годишният Кисимов, който спечели преди две седмици първата си титла при мъжете на турнир от World Tennis Tour в Куршумлийска Баня (Сърбия), ще играе във втория кръг срещу победителя от двубоя между Емилио Камачо (Еквадор) и Матео Грибалдо (Италия).

Българинът проби първи в мача срещу Азам за 2:1, но веднага допусна рибрейк в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Кисимов загуби с 4:7 точки, но след това показа по-голямата си класа.

Втората част беше решена от един пробив в десетия гейм в полза на българския тенисист. Кисимов поведе с 3:0 в третата, решителна част, а след още един пробив в осмия гейм триумфира с крайното 6:2.

Освен на сингъл Кисимов ще участва и в турнира на двойки. Българинът ще си партнира с Конър Дойг (Република Южна Африка), с когото по-рано през сезона спечели титлата при юношите на двойки на Откритото първенство на Австралия. В първия кръг на надпреварата на двойки Кисимов и Дойг ще се изправят срещу петите в схемата Тило Берман (Австрия) и Дан Бранд (Израел).

През миналата година US Open стана арена на първия в историята финал между двама българи в турнир от Големия шлем. Тогава Иван Иванов спечели титлата на сингъл след успех със 7:5, 6:3 над Александър Василев.

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