Зверев: Отборът ми помогна да се съвзема

Александър Зверев и Карлос Алкарас са щастливи от силната отборна игра и успеха за тима на Европа в турнира по тенис "Лейвър Къп" в Лондон. Двамата бяха в основата на успеха за европейския състав срещу световните звезди.

Зверев узакони успеха на Отбор Европа в Лейвър Къп

“Беше невероятно отборно усилие, особено след като вчера загубих от Алекс Де Минор. Бях доста потиснат, но отборът наистина ми помогна да се съвзема и да се мобилизирам за мача на двойки, който според мен беше изключително важен. Карлос даде начало на вечерната сесия с много важна победа. Настина огромно отборно усилие”, каза Зверев.

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