Кристиян Чех спечели диамантената битка на диск

Двукратният европейски шампион Кристиян Чех спечели финалната диамантена битка за 2026 година в мятането на диск. Словенецът триумфира на финалния кръг от веригата в Брюксел с постижение от 71.29 метра, което е и нов рекорд на турнира. Световният рекордьор Миколас Алекна (Литва) се нареди втори, като също премина границата от 70 метра - 70.14 м. Олимпийският първенец Родже Стона (Ямайка) зае третата позиция с 68.86 м.

На 1500 м при мъжете диаманта отиде при австралиеца Камерън Майърс с 3:30.14 мин. На 5000 м при дамите диамантения трофей заслужи етиопката Фревейни Хайлу с 14:35.20 мин.

Утре ще бъдат разпределени диамантените трофеи в още 16 дисциплини.

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Снимки: Gettyimages