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Уанионий се пребори за четвъртия си пореден диамантен трофей

  • 4 сеп 2026 | 22:09
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Уанионий се пребори за четвъртия си пореден диамантен трофей

Световният и олимпийски шампион на 800 метра Емануел Уанионий си пребори за своя четвърти пореден диамантен трофей. Кениецът беше най-бърз и във финалния турнир от веригата в Брюксел тази вечер, като успя да си гарантира първото място с 1:41.80 минути. С този резултат той подобри и дългогодишния рекорд на турнира на легендарния Уилсън Кипкетер от 1:42.20 мин, който седеше на върха от 1997 г. Втори на 800 м в днешния финал завърши алжирецът Джамел Неджати с 1:42.71 мин, а трети французинът Янис Мериан с лично постижение от 1:42.87 мин. 

В бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените диамантения трофей извоюва световната шампионка от Токио 2025 Фейт Черотич (Кения) с нов рекорд на турнира от 8:51.61 мин. 

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Снимки: Imago

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