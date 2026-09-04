Уанионий се пребори за четвъртия си пореден диамантен трофей

Световният и олимпийски шампион на 800 метра Емануел Уанионий си пребори за своя четвърти пореден диамантен трофей. Кениецът беше най-бърз и във финалния турнир от веригата в Брюксел тази вечер, като успя да си гарантира първото място с 1:41.80 минути. С този резултат той подобри и дългогодишния рекорд на турнира на легендарния Уилсън Кипкетер от 1:42.20 мин, който седеше на върха от 1997 г. Втори на 800 м в днешния финал завърши алжирецът Джамел Неджати с 1:42.71 мин, а трети французинът Янис Мериан с лично постижение от 1:42.87 мин.

В бягането на 3000 метра стийпълчейз при жените диамантения трофей извоюва световната шампионка от Токио 2025 Фейт Черотич (Кения) с нов рекорд на турнира от 8:51.61 мин.

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Снимки: Imago