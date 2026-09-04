Рекорд на Цветанка Христова оцеля в Брюксел

Рекордът на турнира в Брюксел в мятането на диск при жените на Цветанка Христова (69.84), поставен на 5 септември 1986 г., оцеля и тази година. Във финалния турнир от Диамантената лига в белгийската столица победата извоюва световната шампионка от Юджийн 2022 Бин Фън (Китай) с 67.46 м.

Двукратната олимпийска шампионка и световна златна медалистка от Токио 2025 Валери Сион (САЩ), която има пет диамантени трофея, днес трябваше да се задоволи с второто място с 66.92 м, а трета се нареди европейската шампионка от Бирмингам 2026 Йоринде ван Клинкен (Нидерландия) с 64.66 м.

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Снимки: Gettyimages