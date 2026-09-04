Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

Световният рекордьор в овчарския скок и носител на пет диамантени трофея в дисциплината Арманд Дуплантис се отказа да скача в големия диамантен финал в Брюксел тази вечер, след като получи контузия по време на загрявката днес. Шведът поздрави публиката, обясни проблема си и пожела успех на своите конкуренти в битката за голямото отличие.

“Този проблем с крака ми започна в Лондон. Оттогава се чувствах добре и вложих много усилия, но болката се върна в Цюрих. Преодолях я, вероятно малко прекалено. Казах, че ако усетя това раздразнение по време на загрявката, няма да скачам. Затова взех трудното решение да не започвам. Най-лошото възможно нещо е да се оттегля от състезанието. Феновете искаха да видят добро шоу и ми се искаше да мога да го постигна. За съжаление, не мога да го направя в момента. Главата ми е навсякъде в момента. Супер трудно е, но такъв е животът, такъв е животът на спортист. Опитвам се да остана спокоен и позитивен. Ще видим дали мога да стигна до Ultimate Championships. Нямам отговор в момента”, каза Дуплантис след оттеглянето си от надпреварата.

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Снимки: Gettyimages