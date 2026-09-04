Чейс Джаксън подобри още един рекорд за третия си диамантен трофей на гюле

Финалът на Диамантената лига в Брюксел през 2026 г. започна с поставянето на рекорд. Още в първия ден на състезанието Чейс Джаксън записа името си в историята, подобрявайки северноамериканския рекорд в тласкането на гюле за жени при третия си опит. Тя изпрати уреда на 21.14 метра в своя трети опит и “препарира” съперничките си в сектора. Това е също нов рекорд на турнира и нов рекорд на Диамантената лига. Това пък беше трети диамантен трофей за американката след успехите през 2022 и 2023 г.

Втора тази вечер се нареди канадката Сара Митън с 20.64 м, а трета е нидерландката Джесика Схилдер с 20.57 м.

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Снимки: Gettyimages