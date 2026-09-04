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Тарп увенча световния си рекорд на 110 м/пр и с диамантен трофей

  • 4 сеп 2026 | 22:26
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Тарп увенча световния си рекорд на 110 м/пр и с диамантен трофей

Новият световен рекордьор на 110 метра с препятствия Джа'Коби Тарп увенча силния си сезон и с диамантен трофей. В американска битка за първото място той се наложи във финала на Диамантената лига в Брюксел с 13.03 секунди (-0.2 м/сек).  Втори завърши неговият сънародник Джамал Брит с 13.09 сек, а трети остана друг американец Трей Кънингам с 13.22 сек. 

“Времето беше добро. В топ 10 на най-бързите ми времена е, така че не мога да се оплаквам. Победата си е победа. Беше невероятно да бъда част от Диамантената лига. Това ме тласна на следващото ниво. Супер развълнуван съм за бъдещето. Надявам се да мога да продължа. Обичам напрежението да бъда световен рекордьор. Колкото по-голямо напрежение изпитвам, толкова по-добре бягам. Само времето ще покаже дали мога да бъда още по-бърз. Ако продължаваме да говорим за времената, това никога няма да се случи. Фокусиран съм само върху спечелването на състезания. Беше истинска благословия да бягам на пистата, където беше поставен предишният световен рекорд. Гледал съм тази писта толкова много пъти на видео. Да изляза тук и да постигна добро представяне е наистина невероятно”, каза Тарп след победата си в Брюксел. 

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Снимки: Gettyimages

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