Етиопци ликуваха в Берлинския маратон

Етиопецът Гуйе Адола спечели Берлинския маратон с неофициално време с 2:02:50 часа. Това е втора победа за 35-годишния Адола в германската столица след успеха му през 2021 година.

Втори, с изоставане от 28 секунди, финишира етиопецът Гемечу Дида Дириба, а трети се нареди Габриел Джералд Гей от Танзания.

При жените етиопката Тигст Асефа се движеше със скорост, предвещаваща световен рекорд, но получи мускулни крампи в последните два километра и пропусна възможността за най-добро постижение в света по време на маратона на Берлин. Асефа - сребърна медалистка от Олимпийските игри в Париж и бивша рекордьорка, все пак финишира първа и записа третата си победа в Берлин, но впечатляващото темпо, с което на 35-ия километър се движеше с 20 секунди под времето на световния рекорд, се стопи в заключителната част на състезанието.

Стотици хиляди фенове изпълниха улиците на германския град в слънчевата сутрин, за да станат свидетели на опита на Асефа за световен рекорд. Въпреки проблемите си, тя отказа да се предаде и успя да пресече финалната линия с време 2:11:04 часа, след което се свлече разочарована на земята.

Бедату Хирпа зае второто място, а Дера Дида - третото, като и петте най-добре класирали се състезателки бяха от Етиопия.

В същото време, кениецът Мика Чемвено спечели маратона на Москва при мъжете. Той измина дистанцията за 2:10.36 часа, а при жените първа в Русия завърши етиопката Нурит Шимелс с резултат 2:26:32 часа.

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