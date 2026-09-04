Кебинаципи и Алфред безкомпромисни на 400 и 200 метра в диамантения финал

Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред беше безапелационна във финала на 200 метра на Диамантената лига в Брюксел. Талантливата състезателка от Сейнт Лусия се наложи в Белгия с постижение от 21.79 секунди (+0.1 м/сек). Американката Кейла Уайт се пребори за второто място с 22.00 сек, а носителката на четири европейски титли от Бирмингам 2026 Ейми Хънт (Великобритания) допълни тройката с 22.16 сек.

Във финала на 400 метра при мъжете световният шампион Бусанг Колен Кебинаципи направи поредното си впечатляващо бягане през сезона и заслужи диамантения трофей с 43.30 секунди. Това е нов рекорд на Ботсвана, нов рекорд на турнира и нов рекорд на Диамантената лига.

Джарийм Ричардс зае второто място с нов национален рекорд на Тринидад и Тобаго от 43.68 сек, а трети се нареди Джакъри Патерсън (САЩ) с лично постижение от 43.78 сек. Четвъртият в този финал Крис Бейли (САЩ) също слезе под 44 секунди с личен рекорд от 43.97 сек.

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Снимки: Gettyimages