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Облик Севил затвърди доминацията си на 100 метра с диамант

  • 4 сеп 2026 | 21:54
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Облик Севил затвърди доминацията си на 100 метра с диамант

Световният шампион на 100 метра от Токио 2025 и водач в диамантеното класиране за 2026 г. Облик Севил спечели и финалния турнир от веригата в Брюксел тази вечер. 25-годишният ямаец се наложи в Белгия с 9.90 секунди (+0.1 м/сек). Камерунецът Емануел Есеме зае втората позиция с 9.93 сек, а трети се нареди нигериецът Каинсола Аджай с 9.97 сек. 

“Стартът ми далеч не беше най-добрият, но целта винаги е да печеля, така че няма да се оплаквам. Не промених много, след като станах световен шампион. Това, което правех, очевидно проработи и този сезон е поредното доказателство за това. Следващият сезон искам да разширя титлата си и да доминирам в Диамантената лига”, каза Севил след успеха си в Брюксел. 

На 400 метра с препятствия при жените диамантения трофей извоюва американката Анна Кокръл с 53.01 сек. Тя изпревари европейската шампионка и доминираща почти през целия диамантен сезон Ема Заплеталова (Словакия), която остана втора с 53.10 сек. 

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Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

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