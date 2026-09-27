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Берое 0:0 Янтра

  • 27 сеп 2026 | 16:28
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Берое 0:0 Янтра

Oтборите на Берое и Янтра играят при резултат 0:0 в мач от 11-ия кръг на Втора професионална лига.

Първата интересна ситуация се откри пред домакините. Шейх Диаманка успя да центрира към Запро Динев, който обаче в последния момент бе изпреварен от защитник на Янтра и домакините стигнаха само до ъглов удар.

БЕРОЕ - ЯНТРА 0:0

Стартови състави:

Берое: 1. Иван Гошев, 4. Денис Динев, 17. Георги Вълчев, 2. Лъчезар Михайлов, 24. Христо Митев, 21. Никола Бандев, 23. Хамза Рами, 10. Исмаел Ферер, 20. Запро Динев, 8. Уесли Роча, 9. Шейх Диаманка

Янтра: 1. Християн Василев, 11. Александър Георгиев, 5. Асен Георгиев, 16. Ивайло Енчев, 21. Иван Коконов, 19. Йоан Йорданов, 7. Кольо Станев, 15. Мартин Райнов, 17. Мартин Ганчев, 6. Петър Казаков, 23. Тихомир Димитров

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