Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец се наложи с класическото 3:0 над румънския втородивизионен СЧМ Ръмнику Вълча в контролна среща на стадион "Хювефарма Арена". Ерик Маркус откри резултата в 25-ата минута, а малко преди почивката Руан Секо (43') удвои. Към края на двубоя Кайо Видал (85') сложи точка на спора.

Успехът можеше да бъде още по-изразителен, но на два пъти гредите спряха разградчани, а отделно от това футболистите на Игор Йовичевич направиха куп пропуски пред противниковата врата, включително и от бялата точка. Мачът беше повторен дебют за хърватския специалист, който се завърна начело на "орлите" преди няколко дни.

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Първи минути със зелената фланелка записаха последните четири нови попълнения на Лудогорец - Иво Гърбич, Иван Желизко, Амир Хаджиахметович и Омар Рекик, които стартираха като титуляри. Другата неделя (4 октомври) 14-кратният шампион на България ще премери сили и с Черно море в приятелски мач.

Домакините започнаха по-активно и в началните минути създадоха няколко добри възможности, които обаче така и не доведоха до гол. Логичното все пак се случи в средата на първото полувреме. Текпетей беше изведен на скорост по левия фланг, откъдето последва центриране към наказателното поле, а там Ерик Маркус беше изпуснат от противниковите защитници и се разписа в опразнената врата.

Малко след това Лудогорец имаше отличен шанс да удвои преднината си, но Руан Секо пропусна от бялата точка.

В 38-ата минута Текпетей намери непокрития Маркус, който от чиста позиция не успя да намери очертанията на вратата. Само 60 секунди по-късно румънците изчистиха топката непосредствено пред голлинията.

В 42-рата минута Бърнард Текпетей шутира силно от далечно разстояние, но кълбото срещна десния страничен стълб. Още в следващото нападение Секо покачи на 2:0 с хубав изстрел към далечния ъгъл.

И след почивката "зелените" диктуваха темпото на игра, а четвърт час преди края на редовното време гредата отново спря тима на Игор Йовичевич, този път след удар на Константин Димитров.

В 85-ата минута Кайо Видал получи страхотно извеждащо подаване, технично преодоля играч на СЧМ Ръмнику Вълча и прецизно, с помощта на гредата, оформи класическия резултат.

Лудогорец 3:0 СЧМ Ръмнику Вълча



1:0 Ерик Маркус (25)

2:0 Руан Секо (43)

3:0 Кайо Видал (85)

Стартов състав на Лудогорец: 13. Иво Гърбич, 2. Йоел Андерсон, 5. Георги Терзиев, 6. Иван Желизко, 8. Амир Хаджиахметович, 12. Руан Секо, 14. Петър Станич, 17. Сон, 37. Бърнард Текпетей, 44. Омар Рекик, 77. Ерик Маркус

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