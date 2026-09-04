Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей

Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей

  • 4 сеп 2026 | 23:09
  • 3110
  • 0

Вторият във вечната ранглиста в овчарския скок Емануил Карали спечели своя първи диамантен трофей. Гръцкият скачач, който наскоро постигна 6.21 метра, триумфира на финала в Брюксел с резултат от 6.12 метра. Той преодоля височината от трети опит и така прати в историята рекорда на турнира на Арманд Дуплантис от 6.11 м, постигнат през миналата година. След това Каралис се отказа да прави опити на 6.22 м.  Шведът Дуплантис се контузи по време на загрявката и се оттегли от състезанието. 

Второто място в сектора тази вечер зае норвежецът Сондре Гутормсен с 5.82 м, а трети със същия резултат се нареди австралиецът Къртис Маршал. 

Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката
Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

В тройния скок при жените диамантения трофей заслужи бронзовата медалистка от Световното първенство в зала в Торун тази зима Сали Сар (Сенегал) с 14.96 м (+0.3 м/сек). 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

  • 4 сеп 2026 | 21:35
  • 1538
  • 0
Рекорд на Цветанка Христова оцеля в Брюксел

Рекорд на Цветанка Христова оцеля в Брюксел

  • 4 сеп 2026 | 21:25
  • 573
  • 0
Чейс Джаксън подобри още един рекорд за третия си диамантен трофей на гюле

Чейс Джаксън подобри още един рекорд за третия си диамантен трофей на гюле

  • 4 сеп 2026 | 21:02
  • 444
  • 2
Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

  • 4 сеп 2026 | 20:44
  • 5975
  • 4
Медалистите от Бирмингам Гресие и Дагинос повеждат Франция към Копенхаген

Медалистите от Бирмингам Гресие и Дагинос повеждат Франция към Копенхаген

  • 4 сеп 2026 | 18:53
  • 385
  • 0
Одри Веро: Лудост е толкова много хора да крещят името ти

Одри Веро: Лудост е толкова много хора да крещят името ти

  • 4 сеп 2026 | 18:09
  • 612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

  • 4 сеп 2026 | 23:07
  • 24620
  • 88
Ботев (Враца) шокира Септември след луд мач с два обрата, "златна резерва" е големият герой

Ботев (Враца) шокира Септември след луд мач с два обрата, "златна резерва" е големият герой

  • 4 сеп 2026 | 20:51
  • 27431
  • 60
Макун преподписа с Левски

Макун преподписа с Левски

  • 4 сеп 2026 | 19:53
  • 15405
  • 40
Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

Реал допусна първа загуба след отменен гол, греди и пропусната дузпа

  • 5 сеп 2026 | 00:07
  • 12993
  • 125
Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

Ливърпул смачка Ипсуич в дебюта на Баркола, а Исак донесе първата победа при Ираола

  • 4 сеп 2026 | 22:54
  • 11794
  • 12
Монако развали празника на "Парк де Пренс", ПСЖ продължава да страда

Монако развали празника на "Парк де Пренс", ПСЖ продължава да страда

  • 4 сеп 2026 | 23:59
  • 8058
  • 15