Дуплантис се контузи, Каралис подобри рекорда му и грабна диамантения трофей

Вторият във вечната ранглиста в овчарския скок Емануил Карали спечели своя първи диамантен трофей. Гръцкият скачач, който наскоро постигна 6.21 метра, триумфира на финала в Брюксел с резултат от 6.12 метра. Той преодоля височината от трети опит и така прати в историята рекорда на турнира на Арманд Дуплантис от 6.11 м, постигнат през миналата година. След това Каралис се отказа да прави опити на 6.22 м. Шведът Дуплантис се контузи по време на загрявката и се оттегли от състезанието.

Второто място в сектора тази вечер зае норвежецът Сондре Гутормсен с 5.82 м, а трети със същия резултат се нареди австралиецът Къртис Маршал.

Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

В тройния скок при жените диамантения трофей заслужи бронзовата медалистка от Световното първенство в зала в Торун тази зима Сали Сар (Сенегал) с 14.96 м (+0.3 м/сек).

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