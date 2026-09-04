Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Поляк изненада фаворитите в скока на височина в Брюксел

Поляк изненада фаворитите в скока на височина в Брюксел

  • 4 сеп 2026 | 22:51
  • 180
  • 0
Поляк изненада фаворитите в скока на височина в Брюксел

Полякът Матеуш Колодиелски поднесе голямата изненада в сектора за скок на височина при мъжете във финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел. 24-годишният атлет, който има бронз от Световното за юноши под 20 г. от Найроби 2021, се наложи в Белгия тази вечер постижение от 2.28 м и стана първият поляк с диамантен трофей в тази дисциплина. Той си гарантира първото място, след като се справи с височината от втори опит. Носителят на сребърно отличие от Световното в Будапеща през 2023 г. ДжуВон Харисън (САЩ) също регистрира 2.28 м, но преодоля височината от втори опит и остана на третата позиция. 

Световният шампион в зала от тази зима Олег Дорощук (Украйна) и европейският шампион от Бирмингам 2026 Джанмарко Тамбери (Италия) поделиха третата позиция с по 2.23 м. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

Жалко! Дуплантис се отказа от диамантения финал след контузия на загрявката

  • 4 сеп 2026 | 21:35
  • 1235
  • 0
Рекорд на Цветанка Христова оцеля в Брюксел

Рекорд на Цветанка Христова оцеля в Брюксел

  • 4 сеп 2026 | 21:25
  • 430
  • 0
Чейс Джаксън подобри още един рекорд за третия си диамантен трофей на гюле

Чейс Джаксън подобри още един рекорд за третия си диамантен трофей на гюле

  • 4 сеп 2026 | 21:02
  • 348
  • 2
Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

Саръбоюков завърши четвърти в диамантения финал, Гейл отново №1

  • 4 сеп 2026 | 20:44
  • 4650
  • 4
Медалистите от Бирмингам Гресие и Дагинос повеждат Франция към Копенхаген

Медалистите от Бирмингам Гресие и Дагинос повеждат Франция към Копенхаген

  • 4 сеп 2026 | 18:53
  • 353
  • 0
Одри Веро: Лудост е толкова много хора да крещят името ти

Одри Веро: Лудост е толкова много хора да крещят името ти

  • 4 сеп 2026 | 18:09
  • 564
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

18-годишен с фурор за Ботев! "Канарчетата" бяха близо да изпуснат победата в Кърджали

  • 4 сеп 2026 | 23:07
  • 16380
  • 41
Ботев (Враца) шокира Септември след луд мач с два обрата, "златна резерва" е големият герой

Ботев (Враца) шокира Септември след луд мач с два обрата, "златна резерва" е големият герой

  • 4 сеп 2026 | 20:51
  • 22988
  • 56
Макун преподписа с Левски

Макун преподписа с Левски

  • 4 сеп 2026 | 19:53
  • 11905
  • 38
Бетис 0:0 Реал Мадрид, начало на втората част

Бетис 0:0 Реал Мадрид, начало на втората част

  • 4 сеп 2026 | 22:02
  • 5097
  • 30
Ипсуич 0:2 Ливърпул, започна второто полувреме

Ипсуич 0:2 Ливърпул, започна второто полувреме

  • 4 сеп 2026 | 22:12
  • 5141
  • 5
ПСЖ 1:0 Монако, гол на Маркиньос

ПСЖ 1:0 Монако, гол на Маркиньос

  • 4 сеп 2026 | 22:05
  • 3080
  • 5