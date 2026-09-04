Поляк изненада фаворитите в скока на височина в Брюксел

Полякът Матеуш Колодиелски поднесе голямата изненада в сектора за скок на височина при мъжете във финалния турнир от Диамантената лига в Брюксел. 24-годишният атлет, който има бронз от Световното за юноши под 20 г. от Найроби 2021, се наложи в Белгия тази вечер постижение от 2.28 м и стана първият поляк с диамантен трофей в тази дисциплина. Той си гарантира първото място, след като се справи с височината от втори опит. Носителят на сребърно отличие от Световното в Будапеща през 2023 г. ДжуВон Харисън (САЩ) също регистрира 2.28 м, но преодоля височината от втори опит и остана на третата позиция.

Световният шампион в зала от тази зима Олег Дорощук (Украйна) и европейският шампион от Бирмингам 2026 Джанмарко Тамбери (Италия) поделиха третата позиция с по 2.23 м.

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Снимки: Gettyimages